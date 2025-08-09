Die HOTELEX Shanghai 2026 wird mit beispiellosem Umfang und globaler Reichweite alle Rekorde brechen

Die HOTELEX wird von der Kultur- und Tourismusverwaltung der Stadt Shanghai unterstützt und ist eine der drei Leitmessen, die im Rahmen des 14. Fünfjahresplans der Volksrepublik China besonders hervorgehoben werden. Die Veranstaltung spielt eine wichtige Rolle in der nationalen Strategie „Tourism Plus Shanghai" und bekräftigt Shanghais Ambitionen, sich als globaler Knotenpunkt für Tourismus, Gastronomie und kommerzielle Innovationen zu etablieren.

SHANGHAI, 9. August 2025 /PRNewswire/ -- Die HOTELEX Shanghai, Asiens führende Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie, findet vom 30. März bis zum 2. April 2026 im National Exhibition and Convention Center (NECC) statt. Mit einer erweiterten Fläche von 400.000 Quadratmetern wird die Veranstaltung über 3.500 Aussteller beherbergen und voraussichtlich mehr als 300.000 Fachbesucher aus aller Welt anziehen.

In den letzten 30 Jahren hat sich die HOTELEX zu einer hoch angesehenen internationalen Plattform entwickelt, die die gesamte Wertschöpfungskette der Hotellerie und Gastronomie nahtlos integriert. Von Hotelausstattung, Catering- und Küchenlösungen, Kaffee und Tee über Backwaren, Feinkost und alkoholische Getränke bis hin zu modernsten intelligenten Technologien verbindet die Messe Lieferanten mit Einkäufern aus Hotel- und Restaurantketten, Supermärkten, Casual-Dining-Marken, Import-/Exporthändlern, Catering-Investoren und Freizeitbetreibern.

Die Ausgabe 2025 unterstrich ihre wahrhaft globale Reichweite mit über 30 % internationalen Ausstellern, darunter führende Marken aus Italien, Japan, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Viele internationale Unternehmen haben die HOTELEX als strategische Startrampe genutzt, um in den schnell wachsenden chinesischen Markt für Gastgewerbe einzutreten und dort zu expandieren.

Mit professionellen Matchmaking-Programmen und einer starken internationalen Ausrichtung möchte die HOTELEX Shanghai 2026 die globale Zusammenarbeit fördern, Innovationen beschleunigen und neue grenzüberschreitende Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Sie bleibt das wichtige Tor für globale Marken, die vom dynamischen Wachstum der chinesischen Hotellerie profitieren möchten.

Nehmen Sie an Asiens führender Veranstaltung für das Gastgewerbe teil und entdecken Sie die Zukunft der Innovationen im Foodservice.

Kontaktieren Sie uns:

Standanfrage:

Jason Jin

Tel.: +86 21 3339 2197

Junyan.Jin@imsinoexpo.com

Beratung für Medien und Besucher:

Lizzy Chen

Tel: +86 21 3339 2566

Lizzy.chen@imsinoexpo.com

