ISX Financial EU PLC
Managing Director legt Berufung gegen australisches Zivilurteil und Anordnungen ein
Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - ISX Financial EU Plc ("das Unternehmen")
wurde von seinem Managing Director und CEO, Herrn N. Karantzis, darüber
informiert, dass er gegen das heute abgeschlossene Urteil des australischen
Bundesgerichtshofs Berufung einlegen wird.
Das Gericht hat Herrn Karantzis in einem Verfahren, das von der australischen
Aufsichtsbehörde für Unternehmen angestrengt worden war, wegen seiner Tätigkeit
als CEO von Southern Cross Payments Limited in den Jahren 2018 und 2020 für
sechs Jahre von der Leitung australischer Unternehmen ausgeschlossen und zur
Zahlung von 1 Million australischen Dollar verurteilt.
Der Vorstand weist darauf hin, dass es sich um ein zivilrechtliches und nicht um
ein strafrechtliches Verfahren handelt, das sich auf die Offenlegung und
Unternehmenskommunikation vor etwa fünf bis sieben Jahren unter schwierigen und
beispiellosen Umständen bezieht, mit denen das Unternehmen Southern Cross
Payments konfrontiert war.
Herr Karantzis verfügt über eine solide Erfolgsbilanz und ist seit 2017 in der
Leitung regulierter Finanzunternehmen tätig, darunter von März 2020 bis März
2022 als CEO der Holdinggesellschaft eines von der ASIC Tier 1 regulierten
australischen Marktbetreibers.
Der Vorstand von ISX Financial hat weiterhin volles Vertrauen in Herrn
Karantzis.
Herr Karantzis ist nicht in der Lage, das Urteil zu kommentieren, da er in
Berufung gehen wird.
Der Vorstand erklärt, dass er gemäß seinen Verpflichtungen als lizenziertes
E-Geld-Institut die zuständigen Behörden ordnungsgemäß über die oben genannten
Sachverhalte informiert hat und alle vorgeschriebenen Maßnahmen ergreifen wird,
die gemäß den für ihn geltenden Gesetzen und Richtlinien erforderlich sind.
