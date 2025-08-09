Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 32/25
Foto: AIXTRON
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 32/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Deutsche Bank
Performance KW 32/25: +8,19 %
DAX Top 1
Allianz
Performance KW 32/25: +7,16 %
DAX Top 2
Vonovia
Performance KW 32/25: +5,25 %
DAX Top 3
BASF
Performance KW 32/25: +4,67 %
DAX Top 4
Commerzbank
Performance KW 32/25: +4,43 %
DAX Top 5
Deutsche Telekom
Performance KW 32/25: -4,41 %
DAX Flop 1
Fresenius Medical Care
Performance KW 32/25: -6,16 %
DAX Flop 2
Beiersdorf
Performance KW 32/25: -6,64 %
DAX Flop 3
Bayer
Performance KW 32/25: -6,78 %
DAX Flop 4
Zalando
Performance KW 32/25: -9,18 %
DAX Flop 5
Bechtle
Performance KW 32/25: +6,46 %
TecDAX Top 1
Nemetschek
Performance KW 32/25: +5,86 %
TecDAX Top 2
Nordex
Performance KW 32/25: +4,93 %
TecDAX Top 3
United Internet
Performance KW 32/25: +4,72 %
TecDAX Top 4
IONOS Group
Performance KW 32/25: +3,40 %
TecDAX Top 5
HENSOLDT
Performance KW 32/25: -6,35 %
TecDAX Flop 1
Kontron
Performance KW 32/25: -7,00 %
TecDAX Flop 2
Formycon
Performance KW 32/25: -9,39 %
TecDAX Flop 3
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 32/25: -10,25 %
TecDAX Flop 4
AIXTRON
Performance KW 32/25: -10,34 %
TecDAX Flop 5
Apple
Performance KW 32/25: +8,47 %
Dow Jones Top 1
Sherwin-Williams
Performance KW 32/25: +6,79 %
Dow Jones Top 2
Walmart
Performance KW 32/25: +5,85 %
Dow Jones Top 3
Cisco Systems
Performance KW 32/25: +5,72 %
Dow Jones Top 4
The Home Depot
Performance KW 32/25: +5,45 %
Dow Jones Top 5
Amgen
Performance KW 32/25: -2,61 %
Dow Jones Flop 1
Microsoft
Performance KW 32/25: -2,87 %
Dow Jones Flop 2
IBM
Performance KW 32/25: -3,59 %
Dow Jones Flop 3
Walt Disney
Performance KW 32/25: -4,14 %
Dow Jones Flop 4
Salesforce
Performance KW 32/25: -5,68 %
Dow Jones Flop 5
Shopify
Performance KW 32/25: +24,33 %
US Tech 100 Top 1
IDEXX Laboratories
Performance KW 32/25: +22,32 %
US Tech 100 Top 2
Palantir
Performance KW 32/25: +20,30 %
US Tech 100 Top 3
AppLovin Registered (A)
Performance KW 32/25: +17,90 %
US Tech 100 Top 4
Axon Enterprise
Performance KW 32/25: +12,70 %
US Tech 100 Top 5
ON Semiconductor
Performance KW 32/25: -14,42 %
US Tech 100 Flop 1
Warner Bros. Discovery (A)
Performance KW 32/25: -16,42 %
US Tech 100 Flop 2
Vertex Pharmaceuticals
Performance KW 32/25: -20,02 %
US Tech 100 Flop 3
Fortinet
Performance KW 32/25: -25,20 %
US Tech 100 Flop 4
The Trade Desk Registered (A)
Performance KW 32/25: -36,27 %
US Tech 100 Flop 5
Allianz
Performance KW 32/25: +7,16 %
E-Stoxx 50 Top 1
BBVA
Performance KW 32/25: +6,24 %
E-Stoxx 50 Top 2
Pernod Ricard
Performance KW 32/25: +5,51 %
E-Stoxx 50 Top 3
Banco Santander
Performance KW 32/25: +4,94 %
E-Stoxx 50 Top 4
BASF
Performance KW 32/25: +4,67 %
E-Stoxx 50 Top 5
EssilorLuxottica
Performance KW 32/25: -2,81 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Rheinmetall
Performance KW 32/25: -3,25 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Deutsche Telekom
Performance KW 32/25: -4,41 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Bayer
Performance KW 32/25: -6,78 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Wolters Kluwer
Performance KW 32/25: -7,97 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 32/25: +7,59 %
SMI Top 1
Partners Group Holding
Performance KW 32/25: +7,29 %
SMI Top 2
Swiss Life Holding
Performance KW 32/25: +6,88 %
SMI Top 3
UBS Group
Performance KW 32/25: +6,77 %
SMI Top 4
Swiss Re
Performance KW 32/25: +6,61 %
SMI Top 5
Givaudan
Performance KW 32/25: +1,07 %
SMI Flop 1
Alcon
Performance KW 32/25: -1,37 %
SMI Flop 2
Roche Holding
Performance KW 32/25: -1,40 %
SMI Flop 3
Lonza Group
Performance KW 32/25: -2,04 %
SMI Flop 4
Amrize
Performance KW 32/25: -7,35 %
SMI Flop 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 32/25: +15,94 %
ATX Top 1
Lenzing
Performance KW 32/25: +14,29 %
ATX Top 2
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 32/25: +10,01 %
ATX Top 3
voestalpine
Performance KW 32/25: +8,72 %
ATX Top 4
Wienerberger
Performance KW 32/25: +6,64 %
ATX Top 5
EVN
Performance KW 32/25: +0,84 %
ATX Flop 1
DO & CO
Performance KW 32/25: +0,50 %
ATX Flop 2
Telekom Austria
Performance KW 32/25: -0,33 %
ATX Flop 3
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 32/25: -0,52 %
ATX Flop 4
Oesterreichische Post
Performance KW 32/25: -3,28 %
ATX Flop 5
BOC Hong Kong (Holdings)
Performance KW 32/25: +14,44 %
Hang Seng Top 1
China Hongqiao Group
Performance KW 32/25: +10,53 %
Hang Seng Top 2
Wharf Real Estate Investment Company
Performance KW 32/25: +10,26 %
Hang Seng Top 3
BYD Electronic (International)
Performance KW 32/25: +9,81 %
Hang Seng Top 4
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 32/25: +8,78 %
Hang Seng Top 5
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 32/25: -5,98 %
Hang Seng Flop 1
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 32/25: -9,02 %
Hang Seng Flop 2
China Resources Power Holdings
Performance KW 32/25: -9,66 %
Hang Seng Flop 3
Henderson Land Development
Performance KW 32/25: -13,16 %
Hang Seng Flop 4
New Oriental Education & Technology Group
Performance KW 32/25: -54,60 %
Hang Seng Flop 5
