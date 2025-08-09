    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump trifft Putin am 15. August in Alaska.
    • Treffen auf Trumps Plattform Truth Social angekündigt.
    • Wichtige Gespräche zwischen USA und Russland geplant.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Angaben am kommenden Freitag (15. August) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das Treffen werde im US-Bundesstaat Alaska stattfinden, kündigte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social an./gei/DP/zb



    dpa-AFX
