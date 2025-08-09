Edelmetalle in Aufruhr. Silber vor Preisexplosion. Silberpreis bald bei 50 USD?!

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Berichte über US-Importzölle auf Gold führten zu großen Verwerfungen an der COMEX. Im Edelmetallsektor herrscht Alarmstimmung. Die Gold-Futures an der COMEX jagten in die Höhe. Mit 3.534 US-Dollar wurde ein neuer Rekordstand erreicht. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Gold-Futures sind leicht zurückgekommen. Die Lage bleibt jedoch hochexplosiv. Es sollte nicht überraschen, wenn sich die Aufruhr auch auf Silber ausweiten würde.

Silber vor Preisexplosion

Der Silberpreis zieht oberflächlich betrachtet ruhig seine Bahnen und bewegte sich zuletzt komfortabel oberhalb von 35 US-Dollar. Der erste Schwung, der nach dem Ausbruch aus einer großen Dreiecksformation aufkam, hat nachgelassen. Der Verlauf der letzten Handelstage nährt nun jedoch die Hoffnung, dass Silber im Begriff ist, neues Momentum aufzubauen, denn so langsam aber sicher rückt das Juli-Hoch bei 39,5 US-Dollar wieder in den Fokus. Bereits in zurückliegenden Silber-Kommentaren wurden die 43 US-Dollar und 50 US-Dollar als potenzielle aus der Auflösung des Dreiecks abzuleitende Bewegungsziele thematisiert.

Das spricht für einen steigenden Silberpreis

Der Silbermarkt befindet sich bereits seit längerer Zeit in einer defizitären Phase. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von Silber im Hinblick auf Zukunftstechnologien zu.

Silber wird von Anlegern und Investoren immer stärker als Alternative zu Gold wahrgenommen, wenn es darum geht, sichere Häfen anzusteuern.

Silber macht nach dem Ausbruch über die 35 US-Dollar aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck. Über kurz oder lang sollte der Silberpreis den Weg in Richtung 43 US-Dollar bzw. 50 US-Dollar finden. Eine obere Trendwende ist hingegen noch nicht auszumachen.

Gold-Silber-Ratio, Anleiherenditen und US-Dollar

Noch ein kurzer Blick auf die aktuelle Gold-Silber-Ratio. Gold notiert aktuell bei 3.398 US-Dollar und Silber bei 38,3 US-Dollar. Die Ratio beträgt entsprechend knapp 89. Wie ist dieser Wert einzuordnen? Erst zuletzt kehrte die Ratio nach längerer Zeit wieder über die 90 zurück; nun also wieder der Schritt zurück bzw. unter die 90. Diese Entwicklung könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass sich bei Silber frisches Momentum aufbaut. Anhand der Gold-Silber-Ratio hat Silber weiterhin immenses Nachholpotenzial, gilt es langfristig relevanter Wert für die Ratio doch 60.

Rückenwind bekommt Silber (und Gold natürlich auch) zudem von den aktuellen Entwicklungen am Devisen- und Anleihemarkt. Sowohl der wichtige US-Dollar-Index als auch die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen verharren derzeit auf vergleichsweise niedrigen Niveaus.

Zusammengefasst – Gewaltige Sprengkraft. Silberpreis bald bei 50 USD?!

Der vermeintlich ruhige Handel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der aktuellen Situation eine gewaltige Sprengkraft innewohnt. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Silber mit einem plötzlichen dynamischen Preisanstieg eine Situation auflösen würde. Die nächsten Tage bzw. Wochen werden entscheidend. Die übergeordneten Bewegungsziele von 43 US-Dollar und 50 US-Dollar sind unverändert aktiv. Es passt zudem wunderbar ins Bild, dass die ersten Produzentenaktien bereits ausbrechen. An dieser Stelle sei nur auf Pan American Silver verwiesen. Doch auch Silber-Urgestein Hecla Mining brennt aktuell ein veritables Kursfeuerwerk ab. Kurzum: Auch abseits von Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 lassen sich derzeit exzellente Aktien finden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

