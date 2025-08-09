Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
- Li-Cycle von Glencore übernommen, Übernahme am Freitag.
- Recyclingfabrik in Magdeburg hat 30.000 Tonnen Kapazität.
- Wertvolle Rohstoffe aus Autobatterien werden gewonnen.
ZÜRICH/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden. Die Übernahme fand bereits am Freitag statt, wie Glencore auf seiner Internetseite mitteilte. Das Schweizer Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Als eines von 47 EU-Projekten zu kritischen Rohmaterialien entwickelt das Unternehmen in Italien eine Wertschöpfungskette für das Batterierecycling.
Li-Cycle hatte im September 2023 seine Recyclinganlage bei Magdeburg eröffnet. Die Anlage markierte den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt. Als mögliche Gesamtkapazität will das Unternehmen rund 30.000 Tonen pro Jahr recyceln. Vor allem Autobatterien werden in der Fabrik zu einer sogenannten "schwarzen Masse" verarbeitet. Daraus werden durch spezielle Verfahren wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt gewonnen.
Im Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen in Kanada und in den USA Gläubigerschutz beantragt./sus/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 3,331 auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 39,62 Mrd..
Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0752. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,3333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000GBP was eine Bandbreite von -9,94 %/+20,08 % bedeutet.
A number of research analysts have recently commented on the stock. BMO Capital Markets raised shares of Glencore from a "hold" rating to a "strong-buy" rating in a research report on Monday, December 16th. Berenberg Bank raised shares of Glencore to a "strong-buy" rating in a research report on Tuesday, March 11th. Six equities research analysts have rated the stock with a strong buy rating, According to data from MarketBeat, the stock presently has a consensus rating of "Strong Buy".
By David McKay - March 21, 2025
https://www.miningmx.com/top-story/60563-whats-the-real-reason-glencore-is-mispriced/
