Amgen, Vertex und Gilead Sciences mit 8,5% Zinsen und 24% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.

Die Kurse der drei bedeutenden US-Pharma- und Biotechnologieaktien Vertex Pharmaceuticals, Amgen und Gilead Sciences entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten sehr unterschiedlich. Während Anleger mit der Gilead Sciences einen Kursgewinn von mehr als 50 Prozent für sich verbuchen konnten, mussten Anleger, die vor einem Jahr in die Amgen- und in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert haben, Kursverluste von 10 und 20 Prozent hinnehmen.

Mit der neuen Erste Bank Protect Pro US Biotech 25–26-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 8,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

8,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 29.8.25 festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro US Biotech 25–26-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 25.8.26, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 8,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am1.9.26 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die 8,50% Erste Bank Protect Pro US Biotech 25-26-Anleihe, fällig am 1.9.26, ISIN: AT0000A3NJQ4, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und mit bis zu 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro US Biotech 25–26-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 8,50 Prozent, wenn keine der drei Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.