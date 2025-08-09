    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Polen

    Neuer Präsident Nawrocki ins Weiße Haus eingeladen

    Für Sie zusammengefasst
    • Einladung ins Weiße Haus für Karol Nawrocki erhalten.
    • Trump gratuliert Nawrocki zum Amtsantritt schriftlich.
    • Nawrocki, EU-Skeptiker, gewinnt gegen proeuropäischen Kandidaten.

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens neuer rechtskonservativer Staatschef Karol Nawrocki hat nach Angaben seines Büros eine Einladung ins Weiße Haus bekommen. US-Präsident Donald Trump habe Nawrocki in seinem Gratulationsschreiben zum Amtsantritt zu einem Arbeitsbesuch am 3. September eingeladen, schrieb Nawrockis Kanzleichef Pawel Szefernaker auf der Plattform X. Nawrocki hatte sein Amt am Mittwoch angetreten.

    Der 42-jährige parteilose Historiker, der Polens rechtskonservativer Oppositionspartei PiS nahesteht, hatte die Stichwahl um die Präsidentschaft Anfang Juni gewonnen. Der Sieg des Trump-Fans und EU-Skeptikers Nawrocki über den Kandidaten des proeuropäischen Regierungslagers war eine schwere Schlappe für Ministerpräsident Donald Tusk.

    Bereits während des Präsidentenwahlkampfs im Mai hatte Trump den international unerfahrenen Nawrocki empfangen. Das Weiße Haus veröffentlichte ein Foto von beiden im Oval Office mit hochgereckten Daumen. Dies hatte Nawrocki in den Augen vieler polnischer Wähler einen Prestigegewinn eingebracht./dhe/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
