Trump gegen die BRICS – wer wird gewinnen?

Trumps Ultimatum für Putin ist am 8. August abgelaufen. Wenn Trump seine vorherigen Drohungen umsetzt, muss er jetzt eine Reihe von Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch seine Verbündete aussprechen. Trump drohte mit weiteren drastischen Zollerhöhungen vor allem für aber die BRICS-Länder, die russisches Öl einkaufen. Der US-Sondergesandte Witkoff war aber vor dem Auslaufen des Ultimatums in Moskau, um mit Putin auszuloten, was noch möglich ist. Das Gespräch verlief angeblich konstruktiv. Nun wurde bekannt, dass sich Putin mit Trump am 15. August in Alaska erstmals treffen will, um unter anderem die schwierige Verteilung der Gebietsansprüche in der Ukraine zu besprechen. Schon vor dem Auslaufen des Ultimatums erhöhte Trump die Zölle für Indien auf 50%, weil Indien russisches Öl billig einkauft und teurer in die Welt exportiert. Aber auch Brasilien wurde schon zuvor mit einem Zoll von 50% belegt, was mehr politisch als sachlich zu begründen ist.

Die neuen Zölle traten nun gegen alle Länder am 7. August in Kraft, wobei der Schweiz nun ein sehr hoher Zoll von 39% auferlegt wurde. Neben der drohenden Eskalation im Zollkrieg mit den BRICS ist die große Frage, wie sich die erhöhten Zölle auf den Welthandel und die Entwicklung der Wirtschaft in den USA auswirken. Denn die letzten sehr schwachen Arbeitsmarktdaten deuten eher auf eine „Stagflation“ in den USA in den nächsten Monaten an.

Die Aktienmärkte sehen offensichtlich diese Gefahren noch nicht, was auch an den guten Finanzahlen bei den meisten US-Tech-Aktien und US-Banken lag, die die US-Indices in der Nähe der Allzeit-Hochs stabilisierten. Noch besser als die meisten westlichen Börsen entwickeln sich aber wieder einmal die Börsen aus Osteuropa, allen voran die Warschauer Börse mit einem Plus des PTX-Index von 41% (Vormonat 37%) seit Jahresbeginn.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten.