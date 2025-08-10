Rheinmetall: Enttäuschende Zahlen, aber Analysten bleiben optimistisch!

Rheinmetall hat im zweiten Quartal 2023 enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt, was zu einem signifikanten Kursrückgang der Aktie führte. Trotz eines Umsatzanstiegs von fast neun Prozent auf 2,43 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 276 Millionen Euro, blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Gewinnmarge fiel von 12,1 auf 11,3 Prozent, und der Gewinn für die Aktionäre stieg zwar auf 131 Millionen Euro, jedoch war der Rückgang bei den Auftragseingängen besorgniserregend. Diese betrugen im zweiten Quartal nur 2,64 Milliarden Euro, was einen drastischen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 11,44 Milliarden Euro darstellt. Der Konzern führt dies auf Verzögerungen bei der Auftragsvergabe in Deutschland zurück, die durch die Neuwahlen im Frühjahr bedingt sind.

Trotz dieser Rückschläge hält Rheinmetall an seiner Jahresprognose fest und deutet an, dass eine Anpassung der Ziele möglich ist, wenn sich die geplanten Aufrüstungen in Europa konkretisieren. CEO Armin Papperger hat bereits eine mögliche Prognoseanhebung für den kommenden Capital Markets Day angedeutet, was bei Analysten auf Optimismus stößt. Die Privatbank Berenberg und die UBS haben ihre Kaufempfehlungen ("Buy") beibehalten, mit Kurszielen von 2100 Euro bzw. 2200 Euro. Analysten betonen, dass die geopolitische Lage und die steigenden Verteidigungsausgaben in Europa langfristig positiv für Rheinmetall sein könnten.

JPMorgan sieht trotz des Kursrutsches einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und erwartet ab September positive Nachrichten aus dem Rüstungssektor. Die Deutsche Bank Research hat ebenfalls die Kaufempfehlung bekräftigt, während Warburg Research zurückhaltender bleibt und die Einstufung auf "Hold" belässt, obwohl das Kursziel angehoben wurde.

Insgesamt zeigt sich, dass Rheinmetall trotz der aktuellen Herausforderungen und der enttäuschenden Quartalszahlen weiterhin als eine der stärksten Aktien im Rüstungssektor gilt. Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen mit politischen Rückenwind und großen Aufträgen bald wieder überzeugen kann. Die Aktie könnte bereits in der kommenden Woche einen Erholungsversuch starten, während institutionelle Investoren wie BlackRock ihre Beteiligungen aufstocken, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugen könnte.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 1.620EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.