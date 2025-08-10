MP Materials: Bank of America hebt Kursziel – Anleger im Aufwind!

Analyst Lawson Winder von der Bank of America hebt hervor, dass die Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium eine höhere Planungssicherheit für die langfristige Entwicklung des Unternehmens bietet. Zudem wird ein Anstieg des US-Preises für Neodym-Praseodym-Oxid um 33 Prozent erwartet, was sich positiv auf die Erträge von MP Materials auswirken dürfte. Die Bank rechnet nun mit einem bereinigten Verlust von 5 Cent pro Aktie für das laufende Jahr, anstelle der zuvor prognostizierten 17 Cent. Für 2026 wird ein bereinigter Gewinn von 1,03 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Die Bank of America hat ihre Gewinnerwartungen für MP Materials, einen führenden Anbieter von Seltenen Erden, erheblich angehoben, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium getroffen hat. Im Vorfeld der Quartalszahlen erhöhte die Bank ihr Kursziel für die MP-Aktien von 42 auf 78 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 14 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung folgt auf die Ankündigung des Verteidigungsministeriums, 400 Millionen US-Dollar in MP Materials zu investieren und eine Abnahmegarantie für Seltene Erden zu geben. In der Folge stieg der Aktienkurs von MP Materials seit der Ankündigung im Juli um über 100 Prozent.

MP Materials hat kürzlich Quartalszahlen veröffentlicht, die die Erwartungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 83,7 Prozent auf 57,4 Millionen US-Dollar, was vor allem auf eine Rekordfördermenge zurückzuführen ist. Die Produktion von Neodym und Praseodym wurde um 119 Prozent auf 597 Tonnen gesteigert. Trotz eines Nettoverlusts von 30,9 Millionen US-Dollar, der eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, zeigen die Fortschritte in der Profitabilität, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

Die strategischen Partnerschaften mit dem US-Verteidigungsministerium und Apple, die 500 Millionen US-Dollar in die Produktionskapazitäten von MP Materials investieren, sollen den Bau neuer Produktionsanlagen für Permanentmagneten beschleunigen. Diese Entwicklungen haben das Interesse der Anleger geweckt, was zu einem Anstieg des Aktienkurses um 10 Prozent in der Nachbörse führte. Insgesamt hat sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr um 577,5 Prozent erhöht.

Trotz der positiven Aussichten wird jedoch zur Vorsicht geraten. Die Kurse der Aktien sind stark gestiegen und könnten Korrekturen erfahren, insbesondere angesichts der potenziellen Risiken in der Umsetzung und Bewertung. Die Entwicklungen im Bereich Seltene Erden bleiben somit spannend, während sich der Markt zunehmend auf die Unabhängigkeit von chinesischen Exporten konzentriert.

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 74,32USD auf NYSE (09. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.