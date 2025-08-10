Bechtle-Aktie: Dramatischer Kurswechsel und Anzeichen der Erholung!

Trotz dieser positiven Nachrichten bleibt der Kurs von Bechtle jedoch weit von dem Rekordhoch von fast 70 Euro aus dem November 2021 entfernt, als das Unternehmen von der Homeoffice-Welle profitierte. Bechtle-Chef Thomas Olemotz äußerte sich optimistisch und betonte, dass das Unternehmen auf dem richtigen Wachstumspfad sei, auch wenn die angestrebten Wachstumsziele noch nicht erreicht seien.

In der vergangenen Woche erlebten Bechtle-Aktionäre ein starkes Auf und Ab. Nach einem dramatischen Kursrückgang am Freitag stieg die Aktie des IT-Dienstleisters eine Woche später um über 12 Prozent auf über 42 Euro und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Diese positive Entwicklung deutet auf eine mögliche Belebung des Geschäfts hin, nachdem Bechtle im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 0,8 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro verzeichnete. Das Geschäftsvolumen stieg sogar um 5,1 Prozent, was auf eine zunehmende Nachfrage hinweist, insbesondere im öffentlichen Sektor in Deutschland.

Allerdings musste Bechtle beim Vorsteuergewinn einen Rückgang von 20 Prozent auf 66,8 Millionen Euro hinnehmen, was teilweise auf einen Einmaleffekt im Vorjahr zurückzuführen ist. Auch der Nettogewinn fiel um 20 Prozent auf 47,7 Millionen Euro, was die Unsicherheiten in wichtigen Märkten wie Deutschland und Frankreich widerspiegelt. Bechtle bestätigte seine Jahresprognose, die ein leichtes Wachstum des Geschäftsvolumens und einen schwächeren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr vorsieht.

Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen, da die Profitabilität die Konsensschätzungen übertroffen hat. Die positive Entwicklung im zweiten Quartal könnte auf eine Stabilisierung des Unternehmens hindeuten, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin angespannt sind.

Insgesamt zeigt Bechtle Anzeichen einer Erholung, insbesondere im öffentlichen Sektor, und erwartet, dass sich das Wachstum im Laufe des Jahres weiter verstärken wird. Die Entwicklung des Geschäftsvolumens wird als entscheidend angesehen, um auch beim Ergebnis wieder zu wachsen.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,44 % und einem Kurs von 40,82EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.