Verlorene Bitcoin zurückgewinnen: Britischer Mann tokenisiert 8.000 Coins!

Howells hat seit über 12 Jahren versucht, mit der Stadtverwaltung von Newport, wo die Festplatte entsorgt wurde, in Kontakt zu treten, um die Suche nach der Festplatte zu genehmigen. Trotz mehrerer Angebote, darunter ein formelles Angebot von 25 Millionen US-Dollar, wurde ihm stets eine Genehmigung verweigert. In seiner Verzweiflung erklärte er, dass er nicht länger um Erlaubnis bitten wolle und stattdessen die Tokenisierung seiner Bitcoin anstrebe. Diese Ceiniog Coins sollen im Verhältnis 1:1 zu den Bitcoin stehen, sodass jeder Coin einem Satoshi, der kleinsten Einheit von Bitcoin, entspricht.

James Howells, ein Brite, der vor fast einem Jahrzehnt versehentlich eine Festplatte mit 8.000 Bitcoin im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar auf einer Mülldeponie entsorgte, plant nun einen neuen Ansatz, um seine verlorenen Bitcoins zurückzugewinnen. In einem Beitrag auf der Plattform X kündigte er an, die gesamte Wallet zu tokenisieren, was bedeutet, dass er 800 Milliarden neue digitale Coins namens Ceiniog Coin schaffen will, die symbolisch für die 8.000 Bitcoin stehen.

Die Idee hinter der Tokenisierung ist, dass Howells durch den Verkauf oder Handel der Ceiniog Coins einen finanziellen Wert generieren kann, auch wenn er keinen Zugriff auf die echten Bitcoins hat. Er betont, dass die Blockchain-Technologie nicht aufgehalten werden kann und sieht in seinem Vorhaben eine Möglichkeit, gegen die Blockaden der Stadtverwaltung vorzugehen.

Parallel zu Howells' Geschichte gibt es in den USA Entwicklungen im Bereich der Altersvorsorge. Präsident Donald Trump hat Schritte unternommen, um das milliardenschwere System der privaten Altersvorsorge für riskantere Anlagen, einschließlich Digitalwährungen und Immobilien, zu öffnen. Diese Entscheidung könnte die Altersvorsorge von über 90 Millionen Amerikanern potenziell lukrativer machen, birgt jedoch auch das Risiko starker Schwankungen. Derzeit sind in den 401(k)-Konten der Amerikaner rund 12,5 Billionen US-Dollar investiert, die traditionell in als sicher geltende Anlagen fließen.

Trump hat das Arbeitsministerium angewiesen, die Richtlinien für den Umgang mit diesen Anlagen zu überprüfen, um alternative Investment-Optionen zu ermöglichen. Dies könnte einen bedeutenden Wandel im Umgang mit Altersvorsorgeanlagen darstellen und den Zugang zu riskanteren, aber potenziell renditestärkeren Investitionen erleichtern.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 118.265USD auf CryptoCompare Index (10. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.