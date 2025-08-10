Siemens überzeugt im Q3: Umsatz steigt trotz globaler Herausforderungen!

Die positive Entwicklung wurde vor allem durch die Bereiche Intelligente Infrastruktur und Medizintechnik getragen. Im Gegensatz dazu bleibt die Sparte Digital Industries ein Sorgenkind, da das Softwaregeschäft weiterhin unter Druck steht. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Erlöse im Automatisierungsgeschäft, angeführt vom chinesischen Markt, erstmals seit vier Quartalen wieder zulegten. Die industrielle Gewinnmarge betrug 14,9 Prozent, der operative Gewinn sank jedoch um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, was Siemens auf Restrukturierungskosten und eine geringere Lizenzvergabe im Softwarebereich zurückführt.

Siemens hat im dritten Geschäftsquartal 2023 trotz eines herausfordernden globalen Marktumfelds eine solide Leistung gezeigt und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz stieg nominal um drei Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, während die Auftragseingänge auf vergleichbarer Basis um beeindruckende 28 Prozent zulegten. Dies führt zu einem komfortablen Auftragsbestand mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,28, was bedeutet, dass die Aufträge die Umsätze übersteigen.

CEO Roland Busch betonte, dass die Ergebnisse des dritten Quartals die Robustheit von Siemens in einem volatilen Marktumfeld unterstreichen. Er verwies auf die anhaltenden Wachstumschancen durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die zentrale Elemente der Unternehmensstrategie sind. Der Nettogewinn stieg um über fünf Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, was vor allem auf den Verkauf eines Teils der Flughafenlogistik zurückzuführen ist. Der Free Cash Flow erreichte 2,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von fast 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Trotz dieser positiven Entwicklungen wurde das Unternehmen durch den schwachen US-Dollar belastet, der im Berichtszeitraum acht Prozent gegenüber dem Euro verlor. Dies führte zu einem Rückgang des Umsatzwachstums um drei Prozentpunkte und des Auftragswachstums um vier Prozentpunkte. Siemens bestätigte seine Jahresprognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent sowie ein Ergebnis je Aktie zwischen 10,40 und 11,00 Euro.

Die Reaktion der Märkte auf die Quartalszahlen war verhalten, mit einem leichten Rückgang der Aktienkurse. Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Wechselkursbelastungen, insbesondere in den Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure, während die Bestätigung der Jahresziele etwas Zuversicht verbreitete.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 232,8EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.