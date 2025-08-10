Thyssenkrupp Marine Systems: Spin-Off für mehr Wachstum und Freiheit!

TKMS, mit rund 8.300 Beschäftigten und Hauptsitz in Kiel, ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bau von nicht-nuklear betriebenen U-Booten und produziert zudem Fregatten und Korvetten. Der Auftragsbestand des Unternehmens hat sich seit Ende September um über 50 Prozent auf mehr als 18 Milliarden Euro erhöht. Diese positive Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von TKMS im globalen Marineschiffbau.

Deutschlands größter Marineschiffbauer, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), wird künftig als eigenständiges Unternehmen agieren. Dies wurde von den Aktionärinnen und Aktionären des Industriekonzerns Thyssenkrupp bei einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, die online stattfand. Thyssenkrupp behält über eine neu gegründete Holding-Gesellschaft 51 Prozent der Anteile an TKMS, während die restlichen 49 Prozent an die Aktionäre des Mutterkonzerns übertragen werden. Diese Maßnahme ermöglicht es den Thyssenkrupp-Aktionären, direkte Anteilseigner von TKMS zu werden.

Der Spin-Off von TKMS soll dem Unternehmen laut Thyssenkrupp-Chef Miguel López mehr unternehmerische Freiheit geben, um besser wachsen zu können. Durch die Verselbstständigung erhält TKMS direkten Zugang zum Kapitalmarkt, was Investitionen in neue Technologien und Märkte erleichtert. Die Börsennotierung am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mitte Oktober geplant, was den Wert des Unternehmens nach außen hin sichtbar machen soll.

Thyssenkrupp plant darüber hinaus einen umfassenden Umbau des Konzerns. Neben der Marinesparte sollen auch die anderen vier Sparten eigenständig aufgestellt und für externe Beteiligungen geöffnet werden. Dies betrifft alle Bereiche außer dem Stahlgeschäft, wo ein 50:50-Gemeinschaftsunternehmen mit der EP Group des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky angestrebt wird.

Die Entscheidung zur Verselbstständigung von TKMS ist Teil einer strategischen Neuausrichtung von Thyssenkrupp, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens zu stärken. Die Aktionäre zeigen sich optimistisch, dass die neue Struktur TKMS in die Lage versetzen wird, sich besser im internationalen Wettbewerb zu behaupten und weiteres Wachstum zu generieren.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 9,966EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.