Ölpreise stabilisieren sich: Trump und Putin könnten entscheidend sein!

Ein weiterer Faktor, der die Ölpreise beeinflusst, sind die von Trump angekündigten Zollanhebungen auf indische Exporte in die USA, die auf 50 Prozent steigen sollen. Diese Maßnahme zielt auf die steigenden russischen Öllieferungen nach Indien ab, die den Druck auf die russische Kriegswirtschaft verringern. Die Zölle sollen jedoch erst in drei Wochen in Kraft treten, was den Verhandlungsspielraum erhöht.

Die Ölpreise haben sich in den letzten Tagen stabilisiert, nachdem sie zuvor einen signifikanten Rückgang verzeichnet hatten. Am Donnerstag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 66,90 US-Dollar, was einen Anstieg um einen Cent im Vergleich zum Vortag darstellt. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg leicht auf 64,36 Dollar. Die Stabilisierung der Preise wird teilweise auf Spekulationen über mögliche Fortschritte im Ukraine-Konflikt zurückgeführt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump sowie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Aussicht gestellt, was die Marktteilnehmer optimistisch stimmt. Allerdings betonte Putin, dass die Voraussetzungen für solche Gespräche noch nicht gegeben seien.

In den Tagen zuvor hatten die Ölpreise unter dem Druck einer erhöhten Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ gelitten. Brent-Öl war in einer Woche um etwa sechs Dollar pro Barrel gefallen. Die Experten der Commerzbank wiesen darauf hin, dass schwächere Konjunkturdaten aus den USA ebenfalls zu Nachfragesorgen führten und die Ölpreise belasteten. Die Marktteilnehmer erwarten, dass die zukünftige Preisentwicklung stark von der Zollpolitik der USA und den möglichen Sanktionen gegen Russland abhängt.

Am Freitag verzeichneten die Ölpreise einen leichten Anstieg, wobei Brent-Öl auf 66,76 US-Dollar und WTI auf 64,14 Dollar stieg. Die Märkte bleiben jedoch angespannt, da die Unsicherheiten bezüglich der geopolitischen Lage und der globalen Nachfrage weiterhin bestehen. Ein bevorstehendes Treffen zwischen Trump und Putin könnte entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Ölpreise sein, insbesondere im Hinblick auf die Situation in der Ukraine und die internationalen Handelsbeziehungen.

Zusätzlich zu den Marktentwicklungen protestierten Greenpeace-Aktivisten in Genf gegen Lobbyorganisationen der Ölindustrie, die ihrer Meinung nach einen globalen UN-Vertrag zur Bekämpfung von Plastikmüll behindern. Dies verdeutlicht die wachsende Besorgnis über die Umweltauswirkungen der Ölindustrie und deren Einfluss auf politische Entscheidungen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 66,10USD auf Lang & Schwarz (09. August 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.