Lyten übernimmt Northvolt: Zukunft der Batterieproduktion in Gefahr?

Lyten hatte bereits im November 2024 ein großes Werk von Northvolt in Kalifornien übernommen und vor einem Monat die Übernahme eines weiteren Werks in Danzig, Polen, angekündigt. Die nun vereinbarte Übernahme umfasst die Northvolt-Stammfabrik in Skellefteå, das Entwicklungszentrum Northvolt Labs in Västerås sowie die geplante Fabrik in Heide und sämtliches geistiges Eigentum. Diese Vermögenswerte wurden zuvor auf etwa fünf Milliarden Dollar geschätzt. Der Betrieb an den schwedischen Standorten soll nach Abschluss der Transaktion wieder aufgenommen werden, was jedoch mehrere Monate in Anspruch nehmen könnte, da die erforderlichen Genehmigungen in Schweden, Deutschland und der EU eingeholt werden müssen.

Das US-Unternehmen Lyten plant die Übernahme aller verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt, einschließlich der im Bau befindlichen Fabrik in Heide, Schleswig-Holstein. Diese Ankündigung erfolgte am Donnerstag, ohne dass Details zum finanziellen Rahmen der Vereinbarung bekannt gegeben wurden. Der Insolvenzverwalter von Northvolt, Mikael Kubu, bestätigte die Übernahme und bezeichnete die Suche nach einem Käufer als „Wettlauf gegen die Zeit“, da seit der Produktionsstopp in Schweden Ende Juni nur noch Kosten und keine Einnahmen angefallen seien.

Für die Fabrik in Heide gibt es Hoffnung, dass das Projekt mit einer Anfangskapazität von 15 Gigawattstunden Batterieproduktion fortgeführt wird. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther äußerte sich positiv über den Vorvertrag, wies jedoch darauf hin, dass noch einige Hürden zu überwinden sind, bevor der endgültige Abschluss erfolgen kann.

Northvolt galt lange als Hoffnungsträger der europäischen Automobilindustrie, musste jedoch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Rückschläge, wie dem Verlust eines milliardenschweren Auftrags von BMW, Insolvenz anmelden. Die Unsicherheit über die Zukunft der geplanten Gigafabrik in Heide bleibt bestehen, da das deutsche Tochterunternehmen Northvolt Germany indirekt von der Insolvenz betroffen ist.

Die staatliche Förderung für das Projekt steht ebenfalls auf der Kippe. Northvolt hatte von der KfW rund 600 Millionen Euro über eine Wandelanleihe erhalten, die nun möglicherweise verloren gehen könnte. Die EU-Kommission genehmigte zudem Fördermittel in Höhe von etwa 700 Millionen Euro, die bislang nicht ausgezahlt wurden. Katherina Reiche, die Nachfolgerin von Robert Habeck, kritisierte die Förderentscheidungen als fehlerhaft.

