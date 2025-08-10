Zölle auf Goldimporte: Schweiz trifft es hart – Was bedeutet das für den Markt?

Die Einführung dieser Zölle kommt überraschend, da ursprünglich angenommen wurde, dass Goldbarren, die von Schweizer Raffinerien umgeschmolzen werden, zollfrei in die USA eingeführt werden könnten. Der Präsident des Schweizer Edelmetallverbands ASFCMP, Christoph Wild, äußerte Besorgnis über die Auswirkungen dieser Zölle auf die Goldindustrie und den physischen Goldhandel mit den USA. Er betonte, dass die Exportbedingungen für Goldgussprodukte für Schweizer Raffinerien unprofitabel werden könnten.

Die USA haben beschlossen, Zölle auf die Einfuhr von Gold zu erheben, was insbesondere die Goldlieferungen aus der Schweiz stark treffen wird. Laut der Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) werden Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und 100 Unzen mit einem Zollsatz von 39 Prozent belegt. Diese Entscheidung betrifft vor allem die Schweiz, da Ein-Kilo-Barren das am häufigsten gehandelte Format an der New Yorker Terminbörse Comex darstellen und einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA ausmachen.

Die Schweiz hat im ersten Halbjahr 2023 Gold im Wert von 39 Milliarden Franken in die USA exportiert, was den Handelsbilanzüberschuss der Schweiz gegenüber den USA erheblich erhöht hat. Dieser hohe Überschuss ist ein Kritikpunkt von US-Präsident Donald Trump. Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management warnte, dass die Zölle das "Herz des globalen Goldhandels" treffen könnten und eine "tektonische Verschiebung" auf dem Goldmarkt zur Folge haben könnten.

Der Goldpreis reagierte auf die Nachrichten zunächst stabil und lag in London bei etwa 3.387 US-Dollar pro Feinunze. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis jedoch um fast 30 Prozent gestiegen, nachdem er im April ein Rekordhoch von 3.500 Dollar erreicht hatte. Während die Preise in London stabil blieben, stiegen die Preise für Termingeschäfte in New York deutlich an.

Die Unsicherheit über die neuen Zollbestimmungen hat in der Goldbranche für Verwirrung gesorgt. Branchenvertreter stehen in engem Austausch mit verschiedenen Parteien, darunter Schweizer Behörden und wichtige Akteure des Goldmarktes, um Lösungen zu finden. Trotz der Herausforderungen betonte Wild, dass die Schweizer Edelmetallindustrie nicht ausschließlich auf den US-Markt angewiesen ist, was auf die Diversität der globalen Goldhandelsströme hinweist.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.398USD auf Forex (09. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.