Allianz-Aktien steigen nach Rekordgewinnen: Analysten zeigen sich optimistisch!

Die Allianz hat in ihrem Quartalsbericht ein überraschend starkes Ergebnis präsentiert, das durch geringere Katastrophenschäden begünstigt wurde. Der operative Gewinn für das erste Halbjahr belief sich auf 8,6 Milliarden Euro, was die Erwartungen übertraf. Der Vorstand bekräftigte das Ziel, bis 2025 einen operativen Gewinn zwischen 15 und 17 Milliarden Euro zu erreichen. Analysten äußerten sich positiv zu den Ergebnissen: Jefferies-Analyst Philip Kett hob hervor, dass der Kerngewinn die Erwartungen um sieben Prozent übertroffen hat, während JPMorgan-Analyst Kamran Hossain von einem "sicheren Quartal" sprach.

Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel auf die veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens positiv reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien um 1,6 Prozent auf 358 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. Am Vormittag erreichten die Papiere sogar den höchsten Stand seit drei Monaten und verzeichneten im laufenden Jahr einen Kursgewinn von nahezu 25 Prozent. Zuletzt notierten die Aktien bei 369,20 Euro, was einem Anstieg von 4,8 Prozent im Vergleich zur Wochenmitte entspricht.

Trotz des operativen Rekordgewinns im ersten Halbjahr bleibt die Allianz vorsichtig und plant keine Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Jahr. Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre betonte in einer Telefonkonferenz, dass geopolitische Unsicherheiten und mögliche Naturkatastrophen die Unternehmensstrategie beeinflussen. Der Vorstand bleibt jedoch optimistisch, dass das obere Ende der Gewinnspanne für 2025 erreichbar ist.

Im ersten Halbjahr 2025 wuchs das gesamte Geschäftsvolumen der Allianz um 10,1 Prozent auf 98,5 Milliarden Euro, getragen von allen Geschäftsbereichen. Das operative Ergebnis stieg um 9,3 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, was das höchste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte darstellt. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner erhöhte sich um 9,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, und die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite lag bei 18,5 Prozent.

Die Solvabilitätsquote bleibt mit 209 Prozent stark, was auf eine hervorragende Kapitalgenerierung hinweist. Zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro, von dem bereits Aktien im Wert von 1 Milliarde Euro zurückgekauft wurden. Die Allianz zeigt sich somit gut aufgestellt, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen, auch wenn sie vorerst an ihrer Prognose festhält.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 365EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.