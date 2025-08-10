RWE: Finanzberichte & Aktienrückkauf – Was Investoren jetzt wissen müssen!

Zusätzlich hat RWE am 8. August 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ein laufendes Aktienrückkaufprogramm enthält. Dieses Programm wurde ursprünglich am 18. Dezember 2024 angekündigt und betrifft mehrere Tochtergesellschaften der RWE, darunter die RWE Supply & Trading GmbH und die RWE Generation UK plc. Im August 2025 wurden insgesamt 2.259 Aktien der RWE Aktiengesellschaft durch die Computershare Trustees Limited, als unabhängiger Treuhänder, im Rahmen dieses Rückkaufprogramms erworben. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug GBP 31,59 pro Aktie, was zu einem Gesamtbetrag von GBP 71.364,07 (ohne Nebenkosten) führte. Die Transaktionen fanden ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse statt.

Die RWE Aktiengesellschaft hat am 7. August 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 wird am 14. August 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Berichte sind auf der Unternehmenswebsite unter den angegebenen Links zugänglich.

Die RWE Aktiengesellschaft hat betont, dass alle relevanten Informationen zu den Rückkäufen und den Finanzberichten auf ihrer Website im Bereich „Investor Relations“ zur Verfügung stehen. Diese Transparenz ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die das Unternehmen einhalten muss, um den Anforderungen des Kapitalmarktes gerecht zu werden.

Die Veröffentlichung der Finanzberichte und die Durchführung des Aktienrückkaufs sind bedeutende Schritte für RWE, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Unternehmensstrategie zu untermauern. Die RWE Aktiengesellschaft hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf nachhaltige Energielösungen konzentriert und plant, ihre Position im Markt weiter auszubauen. Die kommenden Finanzberichte werden voraussichtlich wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens geben.

Insgesamt zeigt RWE mit diesen Maßnahmen, dass sie aktiv an der Optimierung ihrer Kapitalstruktur arbeitet und gleichzeitig die Kommunikation mit den Investoren aufrechterhält. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Reaktionen des Marktes auf die veröffentlichten Finanzdaten und die Rückkaufaktivitäten zu beobachten.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 35,93EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.