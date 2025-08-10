    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Volkswagen: Kursziel gesenkt – Politische Debatte um Verbrenner bleibt heiß!

    Foto: Ole Spata - dpa

    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil hebt hervor, dass die Unsicherheit im gesamten Automobilsektor, insbesondere im Hinblick auf Zollfragen, weiterhin hoch bleibt. Volkswagen konzentriert sich darauf, die Fixkosten zu senken und die Produktion effizienter zu gestalten, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Strategie, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken. Zudem fließt in die Neubewertung auch der aktualisierte Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton ein.

    Parallel dazu äußert Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies Kritik an Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, der erneut die Aufhebung des Verbrennerverbots auf EU-Ebene gefordert hat. Lies bezeichnet diese Debatte als kontraproduktiv und schädlich für die Automobilindustrie, da sie die bestehende Unsicherheit und Kaufzurückhaltung der Verbraucher verstärke. Söder argumentiert, dass eine Rücknahme des Verbrennerverbots ab 2035 notwendig sei, um Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland zu sichern, und plädiert für Technologieoffenheit.

    Lies hingegen sieht in der Diskussion um das Verbrennerverbot eine "Scheindebatte", die Ängste schüre, ohne dass tatsächlich jemandem das Fahren von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verboten werde. Er betont, dass die Klimaziele der EU nur durch eine weitgehende Elektrifizierung des Automobilsektors erreicht werden können. Lies fordert daher einen Fokus auf die Attraktivität der Elektromobilität, um diese als echte Alternative für alle Verbraucher zu etablieren.

    Insgesamt spiegeln die Entwicklungen bei Volkswagen und die politischen Diskussionen um das Verbrennerverbot die aktuellen Herausforderungen und Unsicherheiten im Automobilsektor wider. Während Volkswagen an seiner Effizienz arbeitet, bleibt die politische Debatte um die Zukunft der Antriebstechnologien ein zentrales Thema, das sowohl die Industrie als auch die Verbraucher betrifft. Die Positionierung von Berenberg und die kritischen Stimmen aus der Politik verdeutlichen die Komplexität der Situation, in der sich die Automobilbranche derzeit befindet.



