RTL optimistisch: Streaming-Erlöse treiben Umsatzprognose bis 2025!

Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete RTL einen Rückgang des TV-Werbeumsatzes um 7 Prozent auf über 1 Milliarde Euro. Der Gesamterlös des Konzerns fiel um 3,2 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITA um 7 Prozent auf 160 Millionen Euro zurückging. Diese Ergebnisse lagen etwas unter den Erwartungen der Analysten.

Der Medienkonzern RTL zeigt sich trotz anhaltend schwacher Geschäfte im Bereich klassischer TV-Werbung und der Produktionstochter Fremantle optimistisch hinsichtlich seiner Jahresziele. Laut einer Mitteilung des Unternehmens in Luxemburg wird ein Umsatzanstieg auf etwa 6,45 Milliarden Euro bis 2025 prognostiziert, was vor allem auf signifikant höhere Streaming-Erlöse zurückzuführen ist. Der Vorstand rechnet zudem mit einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und immateriellen Abschreibungen (EBITA) auf rund 780 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung hängt jedoch von einer Erholung des TV-Werbemarktes im zweiten Halbjahr ab, wo ein Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent angestrebt wird.

Zusätzlich prüft RTL den Kauf eigener Aktien, um einen Teil der Übernahme von Sky Deutschland zu finanzieren. Der anfängliche Kaufpreis beträgt 150 Millionen Euro, mit möglichen weiteren Zahlungen von bis zu 377 Millionen Euro, abhängig von der Entwicklung des RTL-Aktienkurses. Seit der Ankündigung der Sky-Übernahme stieg der Börsenwert von RTL um fast 8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, was vor allem dem Mutterkonzern Bertelsmann zugutekommt, der mehr als drei Viertel der Aktien hält.

Parallel dazu startet RTL die zehnte Staffel der Reality-Show "Sommerhaus der Stars", die am 16. September 2023 ausgestrahlt wird. Zu den Kandidaten gehören bekannte Persönlichkeiten und Influencer, die um den Sieg und ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen.

In den Diskussionen unter Investoren wird die Dividendenpolitik von RTL kritisch betrachtet. Einige Analysten befürchten, dass die Ausschüttungen aus der Substanz die Aktienkurse belasten könnten. Dennoch wird das Potenzial für Wachstum im Streaming-Bereich als vielversprechend angesehen, was die langfristige Perspektive des Unternehmens stützt. Die Marktteilnehmer sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung, was zu einer spannenden Dynamik führt.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 35,05EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.