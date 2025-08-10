ParTec AG verklagt NVIDIA: Patentstreit um KI-Supercomputer eskaliert!

Die Klage zielt darauf ab, NVIDIA zu verpflichten, den Vertrieb seiner KI-relevanten Produkte aus dem DGX-Produktportfolio in 18 patentgeschützten Ländern in Europa einzustellen. Darüber hinaus fordert ParTec Informationen über die bisherigen Vertriebsaktivitäten von NVIDIA sowie Schadenersatz. Diese rechtlichen Schritte sind Teil der Strategie von ParTec, ihre geistigen Eigentumsrechte zu schützen und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken.

Die ParTec AG hat am 8. August 2025 in Zusammenarbeit mit der BF exaQC AG eine neue Patentverletzungsklage gegen die NVIDIA Corporation beim Einheitlichen Patentgericht (UPC) in München eingereicht. Diese Klage ist Teil einer fortlaufenden rechtlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Unternehmen und betrifft ein zentrales Patent, das die Mikroprozessoren und deren Interaktion in KI-Supercomputern abdeckt. ParTec und ihr Lizenzpartner BF exaQC AG verfügen über ein umfangreiches Patentportfolio, das auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau moderner Supercomputer basiert, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die ParTec AG ist auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI spezialisiert. Ihr Angebot umfasst modulare High-Performance Computing (HPC) Systeme, Quantencomputer (QC) sowie die dazugehörige Systemsoftware. Die dynamische Modulare System Architektur (dMSA), die von ParTec entwickelt wurde, stellt ein innovatives Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme dar und hat sich besonders in der Anwendung für komplexe Anforderungen in der künstlichen Intelligenz bewährt.

Die aktuelle Klage ist nicht nur ein rechtlicher Schritt, sondern auch ein Signal an den Markt, dass ParTec entschlossen ist, ihre Technologien und Patente zu verteidigen. Dies könnte weitreichende Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft im Bereich der KI-Supercomputing-Technologien haben, insbesondere wenn man bedenkt, dass NVIDIA eine führende Rolle in diesem Sektor spielt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ParTec AG mit dieser Klage einen bedeutenden Schritt unternimmt, um ihre Innovationskraft und ihre Marktstellung zu sichern. Die rechtlichen Auseinandersetzungen im Bereich der Patente sind ein zentraler Bestandteil der Wettbewerbsstrategie in der Technologiebranche, und ParTec zeigt sich bereit, in diesem Bereich aktiv zu agieren.

Die ParTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,66 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.