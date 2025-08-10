Merck KGaA: Schwache Dollar und enttäuschende Elektronikzahlen belasten!
Die Merck KGaA hat im zweiten Quartal 2023 aufgrund der Schwäche des US-Dollars ein unerwartet schwaches Ergebnis präsentiert. Obwohl das Unternehmen organisch wachsen konnte, führten Währungsumrechnungen zu Umsatz- und Ergebniseinbußen. Der Umsatz fiel um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) um drei Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zurückging. Konzernchefin Belen Garijo äußerte sich optimistisch hinsichtlich des Tagesgeschäfts, senkte jedoch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro, was unter den vorherigen Schätzungen lag.
Besonders enttäuschend war die Entwicklung der Elektroniksparte, die auf Halbleitermaterialien spezialisiert ist. Analysten wiesen darauf hin, dass das operative Ergebnis in diesem Bereich die Markterwartungen deutlich verfehlte, was teilweise auf einmalige Rückstellungen zurückzuführen war. Diese negative Entwicklung führte dazu, dass die Aktien des Unternehmens auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 fielen, mit einem Rückgang von bis zu 4,6 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits etwa ein Viertel ihres Wertes verloren und liegt nun bei weniger als der Hälfte des Höchststands von über 230 Euro, den sie während der Pandemie erreichte.
Im Gegensatz dazu verzeichnete die Laborsparte starke organische Zuwächse, insbesondere durch Produkte für die Arzneimittelherstellung. Diese Sparte hat sich von den Nachfrageschwächen nach der Pandemie erholt. Auch im Pharmabereich konnte Merck von erfolgreichen Medikamenten wie Mavenclad und Erbitux profitieren. Trotz der Herausforderungen in der Elektroniksparte und der negativen Währungseffekte zeigte sich Garijo zuversichtlich, dass Merck durch seine Diversifikation widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen ist.
Die Finanzchefin Helene von Roeder betonte, dass nicht nur der schwache Dollar, sondern auch der starke Euro zu den negativen Wechselkurseffekten beigetragen hat. Für die Elektroniksparte rechnet der Vorstand nun mit weiteren Umsatz- und Ergebniseinbußen, während die Aussichten für die Laborsparte optimistischer gestaltet werden. Insgesamt erwartet Merck für das operative Ergebnis ein höheres organisches Wachstum als zuvor prognostiziert, was auf eine strikte Kostendisziplin und positive Entwicklungen in den anderen Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 109,3EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
