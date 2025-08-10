Merck KGaA: Schwache Dollar und enttäuschende Elektronikzahlen belasten!

Die Merck KGaA hat im zweiten Quartal 2023 aufgrund der Schwäche des US-Dollars ein unerwartet schwaches Ergebnis präsentiert. Obwohl das Unternehmen organisch wachsen konnte, führten Währungsumrechnungen zu Umsatz- und Ergebniseinbußen. Der Umsatz fiel um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) um drei Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zurückging. Konzernchefin Belen Garijo äußerte sich optimistisch hinsichtlich des Tagesgeschäfts, senkte jedoch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro, was unter den vorherigen Schätzungen lag.

Besonders enttäuschend war die Entwicklung der Elektroniksparte, die auf Halbleitermaterialien spezialisiert ist. Analysten wiesen darauf hin, dass das operative Ergebnis in diesem Bereich die Markterwartungen deutlich verfehlte, was teilweise auf einmalige Rückstellungen zurückzuführen war. Diese negative Entwicklung führte dazu, dass die Aktien des Unternehmens auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 fielen, mit einem Rückgang von bis zu 4,6 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits etwa ein Viertel ihres Wertes verloren und liegt nun bei weniger als der Hälfte des Höchststands von über 230 Euro, den sie während der Pandemie erreichte.