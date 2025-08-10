ecotel communication: Starkes Wachstum im Geschäftskundensegment 2025!

Die Analysten von Sphene Capital haben in ihrem Update Report vom 8. August 2025 das Kursziel für die ecotel-Aktien auf 34,30 Euro angehoben, was eine potenzielle Kurssteigerung von 159,8 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,20 Euro bedeutet. Das Unternehmen wird weiterhin mit "Buy" eingestuft. Die Analysten betonen, dass die langfristigen Kundenbeziehungen im Geschäftskundensegment eine strategische Stärke darstellen und das Unternehmen auf einem profitablen Wachstumskurs bleibt.

Die ecotel communication ag hat im ersten Halbjahr 2025 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet, die sich in einem Umsatz von 57,0 Millionen Euro niederschlägt, was einem Anstieg von 0,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im margenstarken Geschäftskundensegment, das um 7,6 % auf 24,9 Millionen Euro zulegte. Im Gegensatz dazu verzeichnete das weniger planbare Wholesale-Segment einen Rückgang um 4,5 % auf 32,1 Millionen Euro. Diese Verschiebung hin zu höherwertigen Dienstleistungen zeigt sich auch im Rohertrag, der um 9,2 % auf 17,8 Millionen Euro gestiegen ist, sowie im operativen EBITDA, das auf 3,7 Millionen Euro anwuchs.

Die Entwicklung des operativen Cashflows war jedoch durch temporäre Effekte belastet, was zu einem negativen Cashflow von -0,6 Millionen Euro führte. Dies ist teilweise auf Basiseffekte aus dem Vorjahr zurückzuführen, als ecotel Internetressourcen verkauft hatte. Dennoch wird erwartet, dass sich der operative Cashflow im zweiten Quartal erholt hat, was die Grundlage für weiteres Wachstum im zweiten Halbjahr bildet.

Die Hauptversammlung hat einen Dividendenvorschlag von 0,29 Euro je Aktie genehmigt, was zu einer Ausschüttung von 1,0 Millionen Euro führt. Der Vorstand blickt optimistisch auf die zweite Jahreshälfte und hält an der Jahresprognose fest, die einen Konzernumsatz zwischen 117 und 125 Millionen Euro vorsieht.

Insgesamt zeigt die ecotel communication ag, dass sie sich erfolgreich auf die Wachstumsfelder "Cloud & Fiber" konzentriert und sich als einer der führenden Anbieter für Geschäftskunden in Deutschland etabliert hat. Mit über 11.000 Kunden und einem Full-Service-Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten ist das Unternehmen gut positioniert, um von den Trends im Telekommunikationsmarkt zu profitieren.

Die ecotel communication Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,10EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.