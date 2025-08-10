Euro im Aufwind: Fed-Nominierung und schwache US-Daten stärken die Währung!

Experte Michael Pfister von der Commerzbank kommentierte die Nominierung von Stephan Miran durch US-Präsident Donald Trump für das Direktorium der US-Notenbank Fed. Miran ersetzt Adriana Kugler, die überraschend zurückgetreten war. Pfister erwartet, dass Miran die geldpolitische Ausrichtung der Fed in eine taubenhaftere Richtung lenken könnte, was tendenziell zu sinkenden Zinsen führen würde.

Am Freitag fiel der Euro im New Yorker Handel leicht und wurde zuletzt bei 1,1658 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1648 US-Dollar fest, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstag darstellt. Der Dollar kostete damit 0,8585 Euro. Der Euro fehlte es an klaren Impulsen, da weder in den USA noch in der Eurozone bedeutende Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Zuvor war der Dollar unter Druck geraten, was dem Euro Auftrieb verlieh.

In der abgelaufenen Woche konnte der Euro merklich zulegen, insbesondere aufgrund schwacher US-Konjunkturdaten, die die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed verstärkten. Diese Entwicklungen belasteten den Dollar und stärkten den Euro. Trotz unerwartet schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland, die den Euro am Freitag nicht belasteten, bleibt die wirtschaftliche Lage in der Eurozone angespannt. Experten verweisen auf die negativen Auswirkungen von US-Zöllen und erwarten keinen signifikanten Aufschwung in der größten Volkswirtschaft des Euro-Raums.

Für die kommenden Tage wird das mögliche Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beobachtet, das möglicherweise Fortschritte in der Ukraine-Krise bringen könnte. Ein konkreter Termin für den ersten Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021 steht noch aus.

Insgesamt bleibt die Marktlage für den Euro angespannt, da die Anleger auf weitere wirtschaftliche Indikatoren und politische Entwicklungen warten. Die Unsicherheiten über die geldpolitische Ausrichtung der Fed und die wirtschaftliche Stabilität in der Eurozone könnten weiterhin Einfluss auf den Wechselkurs des Euro haben.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1,163USD auf Forex (10. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.