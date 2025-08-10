Fabasoft AG: Starkes Q1 2025/2026 mit Umsatzplus und Investitionen in die Zukunft!

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich auf 4,3 Millionen Euro, gegenüber 3,7 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) konnte sogar um 41,1 % auf 2,4 Millionen Euro gesteigert werden, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Trotz dieser Erfolge verzeichnete Fabasoft einen negativen Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit von -0,5 Millionen Euro, im Vergleich zu 0,1 Millionen Euro im Vorjahr. Zum 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 32,3 Millionen Euro, was einen Anstieg im Vergleich zu 23,3 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

Die Fabasoft AG hat am 8. August 2025 die Konzernzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 veröffentlicht. In den ersten drei Monaten, vom 1. April bis 30. Juni 2025, erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 21,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (20,4 Millionen Euro). Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsatzerlöse, die von 57,1 % auf 60,0 % gestiegen sind.

Die Investitionen in den Ausbau der Fabasphere sowie in die Forschung und Entwicklung der Cloud-nativen Softwaretechnologie mit Mindbreeze AI wurden fortgesetzt. Der Personalaufwand stieg moderat um 2,9 % auf 12,1 Millionen Euro, was unterproportional zu den Umsatzerlösen ist. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 3,7 Millionen Euro um 3,5 % unter dem Vorjahresniveau.

Fabasoft CEO Helmut Fallmann kommentierte die Ergebnisse mit dem Hinweis auf nachhaltiges Wachstum und gezielte Investitionen in die Zukunft, trotz herausfordernder geopolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen auf der Stärkung marktnaher Bereiche wie Marketing, Sales und Customer Success, um die Marktdurchdringung und Kundenbindung zu erhöhen.

Zum Ende des Berichtszeitraums beschäftigte Fabasoft 499 Mitarbeitende, was einen leichten Anstieg im Vergleich zu 495 Mitarbeitenden im Vorjahr darstellt. Der vollständige Quartalsbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Fabasoft gilt als führendes Unternehmen im Bereich Dokumenten- und Prozessmanagement und setzt neue Maßstäbe für effiziente Geschäftsabläufe in einem digitalen Ökosystem.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,71 % und einem Kurs von 15,30EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.