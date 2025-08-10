Henkel senkt Umsatzprognose: Was bedeutet das für die Zukunft?

Trotz der gesenkten Umsatzprognose hebt Henkel das untere Ende seiner Margenprognose um 0,5 Prozentpunkte an und erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent. Dies ist vor allem auf ein Sparprogramm im Konsumgütergeschäft und strategische Portfolioanpassungen zurückzuführen. Die möglichen Auswirkungen der US-Zollpolitik wurden ebenfalls in die Prognosen einbezogen.

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt, ähnlich wie sein Konkurrent Beiersdorf. In einer Mitteilung aus Düsseldorf gab das Unternehmen bekannt, dass das organische Umsatzwachstum für 2025 nun zwischen einem und zwei Prozent liegen soll, nachdem zuvor ein Anstieg von 1,5 bis 3,5 Prozent erwartet wurde. Diese Anpassung reflektiert die anhaltend schwache Konsumlaune sowie ein langsameres Wachstum im Bereich industrieller Klebstoffe.

Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete Henkel einen Umsatzrückgang von 5,5 Milliarden auf 5,2 Milliarden Euro. Organisch konnte das Unternehmen jedoch ein Plus von 0,9 Prozent erzielen, was eine Verbesserung im Vergleich zum schwachen Jahresstart darstellt. Im ersten Halbjahr lag das organische Wachstum bei einem Minus von 0,1 Prozent, während die nominalen Erlöse um 3,8 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro sanken. Diese Entwicklung wurde durch ein schwieriges geopolitisches und gesamtwirtschaftliches Umfeld belastet, das sowohl die industrielle Nachfrage als auch die Verbraucherstimmung, insbesondere in Nordamerika, negativ beeinflusste.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stagnierte in den ersten sechs Monaten bei 1,6 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite verbesserte sich jedoch dank des Sparprogramms um 0,6 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" belassen, mit einem Kursziel von 77 Euro. Analyst David Hayes betont, dass die Ergebnisse ausreichen, um Henkel im Vergleich zu seinen Mitbewerbern besser dastehen zu lassen. Wichtige Kennzahlen hätten die Erwartungen übertroffen, während das gesenkte Umsatzziel den Prognosen entsprochen habe.

Insgesamt zeigt Henkel eine gemischte Leistung, die durch interne Maßnahmen und externe Herausforderungen geprägt ist. Die strategische Fokussierung auf die Top-Marken des Unternehmens könnte in Zukunft entscheidend für die Umsatzentwicklung sein.

