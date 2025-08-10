KHD hebt Ergebnisprognose an: Positive Wende trotz Währungsdruck!

KHD plant, ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern (EBT) sowie einen Konzernjahresüberschuss zu erzielen. Diese positive Entwicklung wird jedoch durch die ungünstige Kursentwicklung der indischen Rupie im Verhältnis zum Euro beeinträchtigt, was zu niedrigeren Umsatzerlösen führen wird. KHD schätzt, dass die Umsatzerlöse bis zu 20 % unter dem Wert des Geschäftsjahres 2024 liegen werden. Trotz dieser Herausforderung zeigt die Anpassung der Ergebnisprognose, dass das Unternehmen insgesamt optimistisch in die Zukunft blickt.

Die KHD Humboldt Wedag International AG hat am 8. August 2025 eine Anpassung ihrer Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Diese Entscheidung basiert auf einer aktualisierten Unternehmensplanung sowie einer positiven Entwicklung der Ertragslage im bisherigen Verlauf des Jahres. Im Gegensatz zur Prognose vom März, die negative Werte für das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge vorsah, erwartet KHD nun klare positive Werte in diesen Bereichen. Dies deutet auf eine signifikante Verbesserung der finanziellen Situation des Unternehmens hin.

Zusätzlich kündigte KHD an, dass am 14. August 2025 sowohl der Finanzbericht für das zweite Quartal als auch der Konzern-Finanzbericht veröffentlicht werden. Diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen und können auf der Unternehmenswebsite eingesehen werden. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte wird von Marktbeobachtern genau verfolgt, da sie weitere Einblicke in die finanzielle Lage und die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben könnten.

Insgesamt zeigt die Anhebung der Ergebnisprognose von KHD, dass das Unternehmen auf einem positiven Kurs ist, trotz der Herausforderungen, die durch externe Faktoren wie Wechselkursentwicklungen entstehen. Die Investoren und Analysten werden gespannt auf die kommenden Finanzberichte warten, um die tatsächliche Entwicklung der Unternehmenszahlen zu beurteilen und die Auswirkungen der aktuellen Marktbedingungen auf die Geschäftstätigkeit von KHD besser zu verstehen.

Die KHD Humboldt Wedag International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 1,940EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.