FlatexDEGIRO AG: UBS Group AG senkt Stimmrechtsanteil auf 2,62 %

Die flatexDEGIRO AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter der LEI-Nummer 529900IRBZTADXJB6757 registriert. Der Hauptgrund für die Mitteilung ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist der Mitteilungspflichtige und hat am 6. August 2025 eine Schwellenberührung erreicht.

Am 8. August 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über den EQS News-Service verbreitet wurde. Diese Mitteilung ist von Bedeutung, da sie Informationen über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens enthält, die für Investoren und Marktteilnehmer von Interesse sind.

In der Mitteilung wird festgestellt, dass die UBS Group AG nun 2,62 % der Stimmrechte direkt hält, was einem Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung entspricht, in der 3,01 % verzeichnet wurden. Die Gesamtzahl der Stimmrechte, die nach § 41 WpHG berücksichtigt werden, beträgt nun 110.134.548. Die UBS Group AG hält zudem 0,18 % an Instrumenten, was die Gesamtsumme der Stimmrechte auf 2,8 % erhöht.

Die Mitteilung enthält auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen. Die flatexDEGIRO AG hat eine ISIN von DE000FTG1111, wobei die UBS Group AG 2,62 % der Stimmrechte direkt und 0 % zugerechnet hält. Darüber hinaus werden Instrumente wie Rückforderungsrechte für verliehene Aktien und Nutzungsrechte an Aktien aufgeführt, die insgesamt 0,18 % der Stimmrechte ausmachen.

Die UBS Group AG wird in der Mitteilung als unabhängig von anderen Unternehmen dargestellt, die ebenfalls Stimmrechte an der flatexDEGIRO AG halten. Es wird darauf hingewiesen, dass die vollständige Kette der Tochterunternehmen der UBS Group AG in der Mitteilung aufgeführt ist, jedoch keine weiteren Stimmrechtsanteile von 3 % oder mehr bei den Tochtergesellschaften angegeben werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmrechtsmitteilung der flatexDEGIRO AG wichtige Informationen über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen der UBS Group AG liefert, die für Investoren und Analysten von Interesse sind, um die aktuelle Position und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens besser zu verstehen.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.