Staatsanleihen unter Druck: Euro-Zinskurve bleibt stabil trotz Markt-Euphorie!

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,40 Prozent auf 129,74 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,68 Prozent. Diese Entwicklung fiel zeitlich zusammen mit der Bestätigung eines bevorstehenden Treffens zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump, was zu einem Anstieg der Aktienkurse in der Eurozone führte. Trotz der erhöhten Risikoneigung an den Aktienmärkten blieben die Anleihekurse stabil, was von Experten der Dekabank als Zeichen für eine anhaltende Stabilität der Euro-Zinskurve interpretiert wird. Sie erwarten, dass sich diese Entwicklung bis zur Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Juli fortsetzen wird.

Am Donnerstag zeigten die Kurse deutscher Staatsanleihen eine geringe Veränderung, mit einem leichten Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,01 Prozent auf 130,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent. Schwache Zahlen zur deutschen Industrieproduktion, die im Juni auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gefallen waren, trugen nicht zur Stabilität der Anleihekurse bei. Der Rückgang war stärker als erwartet, und auch die Mai-Daten wurden nach unten revidiert. Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer äußerte, dass die Industrie in den kommenden Quartalen nur zögerlich erholen werde, da Unsicherheiten im Außenhandel und strukturelle Schwächen wie Arbeitskräftemangel und hohe Energiekosten weiterhin bremsend wirken.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bestätigten das Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes, was die Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed weiter anheizte. Diese Entwicklung wurde auch am Freitag beobachtet, als die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut leicht nachgaben, mit einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,10 Prozent auf 130,13 Punkte und einer Rendite von 2,64 Prozent.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleihemärkte derzeit von einer stabilen Euro-Zinskurve geprägt sind, die sich nicht von der Euphorie an den Aktienmärkten anstecken lässt. Die Unsicherheiten in der deutschen Industrie und die Entwicklungen in den USA, insbesondere die Nominierung von Stephen Miran als Wirtschaftsberater von Trump, könnten jedoch das zukünftige Marktumfeld beeinflussen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 129,7EUR auf Eurex (08. August 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.