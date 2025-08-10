Österreichische Post AG: Halbjahresbericht 2025 – Umsatzrückgang und neue Ziele!

Das EBITDA betrug 199,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 5,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBIT fiel um 11,0 % auf 94,0 Millionen Euro. Das Periodenergebnis betrug 68,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 12,8 % entspricht. Das Ergebnis je Aktie sank von 1,12 Euro auf 0,99 Euro.

Am 8. August 2025 veröffentlichte die Österreichische Post AG ihren Halbjahresfinanzbericht für das erste Halbjahr 2025. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.488,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch einen Anstieg von 15,8 % im Vergleich zu 2023 darstellt. Der Rückgang ist auf das Fehlen positiver Sondereffekte aus Wahlen und Währungseinflüssen im Jahr 2024 zurückzuführen. Die Division Brief & Werbepost verzeichnete einen Umsatzrückgang von 5,9 % im Vergleich zu 2024, während die Paket- und Logistik-Sparte um 1,5 % zulegte.

Die Österreichische Post erwartet für das Jahr 2025 einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres und strebt ein EBIT von etwa 200 Millionen Euro an. Die Herausforderungen im Brief- und Paketmarkt, insbesondere durch rückläufige Briefmengen und konjunkturelle Unsicherheiten, werden als Hauptfaktoren für die Ergebnisentwicklung identifiziert. Die Division Paket & Logistik zeigt jedoch ein positives Wachstum, insbesondere im E-Commerce-Bereich.

Die Investitionen für 2025 werden auf 150 bis 160 Millionen Euro geschätzt, wobei ein Fokus auf der Dekarbonisierung der Logistik und der Umstellung auf E-Mobilität liegt. Die vollständige Transformation hin zu einer CO₂-freien Logistik soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Insgesamt zeigt die Österreichische Post AG eine solide Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld, mit einem besonderen Augenmerk auf die Anpassung an digitale Trends und die Optimierung der Betriebsabläufe. Die positive Entwicklung der bank99, die zur Ergebnisverbesserung beiträgt, wird ebenfalls hervorgehoben. Der Generaldirektor Walter Oblin betont die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Stabilität des Unternehmens in einem sich verändernden wirtschaftlichen Umfeld.

Die Oesterreichische Post Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 29,65EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.