Mobimo Holding AG: Rekordgewinne und starke Wachstumspläne für 2025!

Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung stieg auf 144,5 Millionen CHF, im Vergleich zu 83,3 Millionen CHF im Vorjahr. Der Unternehmensgewinn inklusive Neubewertung beträgt 109,7 Millionen CHF, was ebenfalls eine signifikante Steigerung darstellt. Der Funds from Operations (FFO I) konnte auf 59,7 Millionen CHF erhöht werden. Die hohe Qualität des Immobilienportfolios führte zu einer Nettoaufwertung von 71,6 Millionen CHF, wodurch der Gesamtwert des Portfolios auf 3,9 Milliarden CHF anwuchs.

Die Mobimo Holding AG hat im ersten Halbjahr 2025 ein starkes operatives Ergebnis erzielt, das eine deutliche Gewinnsteigerung im Vergleich zum Vorjahr aufweist. Der Ertrag aus Vermietung blieb mit 72,6 Millionen CHF stabil, während auf Like-for-like-Basis ein erfreuliches Wachstum von 2,2 % verzeichnet wurde. Besonders hervorzuheben ist der Erfolg aus Entwicklungstätigkeiten und dem Verkauf von Immobilien, der sich auf 24,9 Millionen CHF nahezu verdoppelt hat. Dies trägt maßgeblich zur positiven Geschäftsentwicklung bei.

Mobimo plant, in den kommenden Jahren verstärkt in den Wohnungsbau zu investieren, um dem wachsenden Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. Der Verwaltungsrat hat die Anlagerichtlinien angepasst, sodass künftig bis zu 50 % der Erträge aus dem Wohnbereich stammen können. Aktuell sind zwei Wohngebäude in Lausen vollständig vermietet, und die Bauprojekte in Aarau schreiten planmäßig voran.

Zusätzlich hat Mobimo am 7. August 2025 einen Kaufvertrag zur Übernahme des Portfolios der EMWE Immobilien AG unterzeichnet. Dieses umfasst fünf Bestandsliegenschaften und drei im Bau befindliche Objekte in der Region Zürich, mit einem geschätzten Marktwert von rund 230 Millionen CHF und einem jährlichen Soll-Mietertrag von etwa 6,5 Millionen CHF. Die Akquisition wird teilweise in Aktien der Mobimo Holding AG bezahlt, was die Eigenkapitalquote leicht senken könnte, jedoch langfristig den Gewinn pro Aktie steigern soll.

Mobimo zeigt sich optimistisch für das zweite Halbjahr 2025 und plant, die gesetzten Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Die solide Finanzierungssituation und die Disziplin bei den Ausgaben bieten eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum. Die positive Marktstimmung und die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum unterstützen die Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Die Mobimo Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 333,8EUR auf Lang & Schwarz (09. August 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.