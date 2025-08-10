Beiersdorf: Analysten senken Kursziele – Chancen und Risiken im Blick!
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Beiersdorf AG von 163 auf 147 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Buy" beibehalten wurde. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie erläuterte Analyst Fulvio Cazzol, dass die Anpassung der Schätzungen notwendig war, um die neue Jahresprognose des Unternehmens sowie die geplanten Investitionen bis 2026 zu berücksichtigen. Diese Maßnahme wird als wichtiger Schritt angesehen, um die von einigen Investoren als zu optimistisch wahrgenommenen Prognosen zu korrigieren. Cazzol äußerte zudem, dass eine Beschleunigung des Umsatzwachstums bei der Kernmarke Nivea im zweiten Halbjahr realistisch sei.
Parallel dazu hat Deutsche Bank Research Beiersdorf nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen und der bisherigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 98 Euro festgelegt. Analyst Tom Sykes stellte fest, dass die Bewertung des Konsumgüterkonzerns im Vergleich zur Branche ein Zehnjahrestief erreicht hat. Das Management sieht sich nun einem erhöhten Leistungsdruck gegenüber, da die Nachfrage nach Markenprodukten, insbesondere im Premium-Segment, wieder ansteigt. Sykes betonte, dass das Abwärtsrisiko für die Aktie mittlerweile begrenzt sei.
Die beiden Analystenmeinungen spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen Beiersdorf konfrontiert ist. Während Berenberg optimistisch bleibt und die langfristigen Wachstumschancen der Marke Nivea betont, zeigt Deutsche Bank Research eine vorsichtige Haltung, die auf den aktuellen Herausforderungen und der Marktentwicklung basiert. Die Anpassungen der Kursziele und Einstufungen verdeutlichen die unterschiedlichen Perspektiven der Analysten auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.
Insgesamt bleibt Beiersdorf ein spannendes Unternehmen im Konsumgütersektor, das trotz der aktuellen Herausforderungen durch eine starke Bilanz und die Möglichkeit einer Erholung im Premium-Segment unterstützt wird. Investoren sind gefordert, die Entwicklungen genau zu beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Meinungen der Analysten könnten dabei als wichtige Indikatoren für die zukünftige Kursentwicklung dienen.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 101,1EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.