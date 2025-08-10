Beiersdorf: Analysten senken Kursziele – Chancen und Risiken im Blick!

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Beiersdorf AG von 163 auf 147 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Buy" beibehalten wurde. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie erläuterte Analyst Fulvio Cazzol, dass die Anpassung der Schätzungen notwendig war, um die neue Jahresprognose des Unternehmens sowie die geplanten Investitionen bis 2026 zu berücksichtigen. Diese Maßnahme wird als wichtiger Schritt angesehen, um die von einigen Investoren als zu optimistisch wahrgenommenen Prognosen zu korrigieren. Cazzol äußerte zudem, dass eine Beschleunigung des Umsatzwachstums bei der Kernmarke Nivea im zweiten Halbjahr realistisch sei.

Parallel dazu hat Deutsche Bank Research Beiersdorf nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen und der bisherigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel wurde auf 98 Euro festgelegt. Analyst Tom Sykes stellte fest, dass die Bewertung des Konsumgüterkonzerns im Vergleich zur Branche ein Zehnjahrestief erreicht hat. Das Management sieht sich nun einem erhöhten Leistungsdruck gegenüber, da die Nachfrage nach Markenprodukten, insbesondere im Premium-Segment, wieder ansteigt. Sykes betonte, dass das Abwärtsrisiko für die Aktie mittlerweile begrenzt sei.