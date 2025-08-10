Neue Hotel-Expansion: TIN INN Holding eröffnet sechsten Standort in Meckenheim!

Die TIN INN Hotels zeichnen sich durch eine modulare Bauweise aus, die auf recycelten Überseecontainern basiert und in der unternehmenseigenen Smart Factory in Wassenberg produziert wird. Diese Bauweise ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Umsetzung, die klassische Hotelbauprojekte in Bezug auf Zeit und Ressourcen übertrifft. Der neue Standort in Meckenheim demonstriert die Stärken des TIN INN Modells, das auf vollständig digitalisierte Gästeprozesse und eine rezeptionsfreie Betriebsstruktur setzt. Zudem wird auf ein eigenes gastronomisches Angebot verzichtet, was die Betriebskosten senkt und die lokale Wirtschaft stärkt.

Die TIN INN Holding AG, ein innovativer Hotelbetreiber mit Sitz in Wassenberg, hat am 7. August 2025 die Eröffnung ihres sechsten Hotelstandorts in Meckenheim, Nordrhein-Westfalen, bekannt gegeben. Diese Expansion ist Teil einer klaren Wachstumsstrategie, die sich auf mittelgroße Städte mit stabiler Nachfrage und geringem Wettbewerb konzentriert. Mit der Eröffnung in Meckenheim erhöht sich das operative Portfolio der TIN INN Gruppe auf insgesamt sechs Hotels.

Zusätzlich zur Eröffnung des neuen Hotels erhielt die TIN INN Gruppe im Juli 2025 drei neue Baugenehmigungen, was die Pipeline auf insgesamt 35 geplante Standorte in Deutschland und Österreich anhebt. CEO Nico Sauerland betont, dass die neue Genehmigungsreserve Flexibilität im Rollout bietet und das geplante Wachstum unterstützt. Bis Ende 2025 sollen vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen eröffnet werden.

Neben der Expansion in neue Märkte hat TIN INN auch ein abonnementbasiertes Übernachtungskonzept für Geschäftskunden eingeführt. Dieses Modell ermöglicht Unternehmen, planbare Reisekosten bei gleichzeitig hoher Flexibilität zu haben. Die Abonnements bieten ein festes Übernachtungskontingent, das unternehmensintern übertragbar ist, und starten bei 600 Euro netto für zehn Nächte. Dieses Angebot zielt darauf ab, die Wochentagsauslastung der Hotels zu steigern und gleichzeitig eine klare Kostenstruktur zu bieten.

Insgesamt positioniert sich die TIN INN Holding AG mit ihrem innovativen Ansatz und der starken Projektpipeline gut für zukünftiges Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung. Die Kombination aus industrieller Fertigung, digitalem Betrieb und gezielter Marktfokussierung macht das Unternehmen zu einem attraktiven Akteur im Hotelmarkt.

Die TIN INN Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 10,60EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.