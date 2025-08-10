Diageo: Stabilisierung trotz Umsatzrückgang – Aktienkurs springt um 4,9 %!

Der Umsatz von Diageo fiel um 0,1 % auf 20,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Rückgang wurde durch ungünstige Wechselkurse (0,6 %) und den Verkauf von Beteiligungen (1,1 %) beeinflusst. Bereinigt um diese Faktoren konnte Diageo jedoch ein Umsatzwachstum von 1,7 % erzielen, das sich auf Preiserhöhungen und Absatzsteigerungen verteilt. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Umsatz um 1,4 % gesunken war, stellt dies eine signifikante Verbesserung dar.

Der britische Alkoholproduzent Diageo (WKN: 851247) hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, das am 30. Juni endet. Nach zwei schwierigen Jahren zeigt der Bericht Anzeichen einer Stabilisierung, auch wenn Umsatz und Gewinn auf den ersten Blick erneut gesunken sind. Der Aktienkurs reagierte positiv auf die Nachrichten und stieg um 4,9 %.

In den Regionen Nord- und Lateinamerika sowie der Karibik, die zuvor schwach waren, zeigte sich im letzten Jahr eine leichte Erholung mit einem Umsatzwachstum von jeweils unter 1 %. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im afrikanischen Markt, der um 3,1 % zulegte. Im Gegensatz dazu bleibt die Region Asien/Pazifik herausfordernd, da die Verbraucher dort weiterhin zurückhaltend sind und vermehrt zu günstigeren Alternativen greifen. In dieser Region verzeichnete Diageo einen Umsatzrückgang von 4,8 %.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel bei 2000 Pence belassen. Analyst Olivier Nicolai argumentiert, dass die Bewertung des Spirituosenkonzerns günstig sei und das Abwärtspotenzial begrenzt erscheine. Trotz der positiven Anpassung der Einstufung gibt es nur begrenzte Kurstreiber in Sicht, und eine Erholung des US-Marktes wird voraussichtlich erst im vierten Quartal einsetzen.

Insgesamt zeigt der Bericht von Diageo, dass das Unternehmen auf dem Weg der Besserung ist, auch wenn Herausforderungen in bestimmten Märkten bestehen bleiben. Die positive Marktreaktion und die Hochstufung durch Goldman Sachs könnten darauf hindeuten, dass Anleger optimistischer in die Zukunft des Unternehmens blicken.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (08. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.