    Fraport-Aktien: Analysten heben Kursziele, aber Vorsicht bleibt geboten!

    Foto: Fraport AG

    Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Fraport, dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. In einer aktuellen Studie betont Analyst Graham Hunt, dass die zunehmende Berechenbarkeit des Free Cashflows die negativen Umsatzeffekte, die durch eine strengere Investitionskontrolle entstehen, mehr als ausgleicht. Obwohl Hunt seine Ergebnisschätzungen (EBITDA) erhöht hat, bleibt er hinsichtlich des Passagieraufkommens und der Kosten, insbesondere für das Jahr 2026, vorsichtig.

    Parallel dazu hat die DZ Bank Fraport nach einer positiven Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während das faire Wertziel von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Analyst Dirk Schlamp hebt hervor, dass Fraport ein solides zweites Quartal hinter sich hat und die Unternehmensziele bestätigt wurden. Dennoch sieht er nach der Kursrally nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, da der leicht angehobene faire Wert bereits erreicht sei.

    Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel jedoch von 66 auf 73 Euro angehoben. Analystin Elodie Rall begründet diese Entscheidung damit, dass die Fraport-Aktie im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen ist und besser als die Wettbewerber abgeschnitten hat. Das angepasste Kursziel liegt nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs, was die Abstufung erklärt.

    Insgesamt zeigen die aktuellen Bewertungen der Analysten ein gemischtes Bild für Fraport. Während Jefferies optimistischere Perspektiven sieht, warnen sowohl die DZ Bank als auch JPMorgan vor einer möglichen Überbewertung der Aktie nach der jüngsten Kursrally. Die Unsicherheiten im Hinblick auf das Passagieraufkommen und die Kostenstruktur bleiben ein zentrales Thema, das die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beeinflussen könnte. Investoren sollten die Marktbedingungen und die Unternehmensstrategie von Fraport weiterhin genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
