    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Haselnusspreise liegen auf hohem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Haselnusspreise: 9.400 Euro pro Tonne aktuell.
    • Frostschäden in der Türkei verursachen Preisanstieg.
    • Schoko-Nuss-Produkte verteuern sich um bis zu 65 %.

    ISTANBUL/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Preise von Haselnusskernen liegen zur Erntezeit auf einem vergleichsweise hohem Niveau. Nach Angaben der Amsterdamer Rohstoffdatenplattform Vesper BV liegt der Preis einer Tonne türkischer Haselnusskerne inzwischen bei etwa 9.400 Euro, was seit Jahresbeginn einem Preisanstieg von ungefähr 34 Prozent entspricht, wie Vesper BV der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

    Die Hauptursache ist, dass im April Frost die Haselnusssträucher im Haupterzeugerland Türkei geschädigt hat. Das Hamburger Handelshaus Schlüter & Maack schätzt, dass die Preise türkischer Kerne seit dem Frost um etwa 40 Prozent gestiegen sind. Überhänge vorangegangener Ernten und gute Ernten in anderen Ursprungsländern hätten Ausfälle teils kompensieren können.

    Schwerer Ernteeinbruch zuletzt 2014

    Zuletzt hatte 2014 Frost in der Türkei zu einem schweren Ernteeinbruch geführt. In manchen Supermärkten gab es als Konsequenz daraus in der Weihnachtszeit keine gemahlenen Haselnüsse mehr.

    In der Türkei hat die staatliche Getreidebehörde, eine Art Marktregulierer, vor wenigen Tagen den Mindesteinkaufspreis der Nüsse angehoben. Dieses Jahr liegt der Einkaufspreis eines Kilogramms Nüsse bei rund 4,20 Euro. Auf Basis der Landeswährung Lira, die immer wieder abwertet, ist es eine Erhöhung von mehr als 50 Prozent.

    Schoko-Nuss-Waren verteuern sich

    Bereits seit einiger Zeit steigen Preise von Schoko-Nuss-Waren. Die Vergleichsapp Smhaggle hat vier bekannte Produkte der Kategorie für das "Handelsblatt" verglichen. Das Ergebnis der vorliegenden Auswertung: Die Produkte haben sich seit 2022 um 10 bis 65 Prozent verteuert, was teils einem überdurchschnittlichen Anstieg entspricht./lkm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Haselnusspreise liegen auf hohem Niveau Die Preise von Haselnusskernen liegen zur Erntezeit auf einem vergleichsweise hohem Niveau. Nach Angaben der Amsterdamer Rohstoffdatenplattform Vesper BV liegt der Preis einer Tonne türkischer Haselnusskerne inzwischen bei etwa 9.400 Euro, was seit …