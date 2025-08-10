Goldpreis vor Neubewertung. Gold könnte nun gewaltige Rallye starten

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Spekulationen über mögliche US-Importzölle auf Gold ließen die Gold-Futures zuletzt an der COMEX eskalieren. Zunächst herrschte Ungewissheit über die Zoll-Details. Das schürte die Nervosität am Markt. Mittlerweile gibt es eine Klarstellung der US-Zollbehörde hierzu. Die Lage an der COMEX beruhigte sich; zumindest temporär. Das Thema Zölle in jedweder Couleur dürfte die Finanzmärkte weiterhin beschäftigen. Weitere Verwerfungen sind daher nicht auszuschließen.

Am Dienstag gilt es für Gold

Bis zur nächsten Leitzinsentscheidung der Fed dauert es zwar noch etwas - das FOMC der US-Notenbank tagt nach der Sommerpause erst am 16. September / 17. September - doch die Blicke richten sich bereits auf die September-Sitzung. Unabhängig vom politischen Druck, der auf die US-Notenbank ausgeübt wird, hat der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Juli die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung durch die Fed im September erhöht. Die Entwicklung der US-Preisdaten ist ein weiterer eminent wichtiger Gradmesser. Die frischen US-Verbraucherpreisdaten für Juli werden am kommenden Dienstag (12. August) veröffentlicht. Am Donnerstag rücken schließlich die ebenfalls wichtigen US-Erzeugerpreisdaten für Juli in den Fokus.

Anleiherenditen und US-Dollar stützen Goldpreis

Wie bereits im gestrigen Kommentar zu Silber „Silber vor Preisexplosion. Silberpreis bald bei 50 USD?!“ kurz angerissen, gibt es für die Edelmetalle aktuell Rückenwind vom Anleihemarkt und auch vom Devisenmarkt. Der US-Dollar-Index entfernte sich zuletzt immer weiter von der wichtigen Marke von 100 Punkten. Mit einem aktuellen Stand von 98,2 Punkten orientiert sich der US-Dollar-Index so langsam aber sicher wieder in Richtung 52-Wochen-Tief (96,4 Punkte). Eine fortgesetzte Greenback-Schwäche würde einen Anstieg des Goldpreises begünstigen. Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegen sich mit aktuell 4,28 Prozent inmitten ihrer bereits seit Wochen dominierenden Range 4,2 Prozent bis 4,5 Prozent. Das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch (4,81 Prozent) ist hingegen weit entfernt.

Physisch besicherten Gold-ETFs wieder gesucht

Auch die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, liefert Indizien, die ein baldiges Ende der Konsolidierung bei Gold ankündigen. Sollte sich der zuletzt zu beobachtende Bestandsaufbau fortsetzen, könnte das den Goldpreis weiter anschieben.

Zusammengefasst - Goldpreis vor Neubewertung

Wie bereits in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisiert, bewegt sich der Goldpreis im Muster einer ansteigenden Dreiecksformation (orange). Der entscheidende Preisbereich sind die 3.430 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 3.430 US-Dollar würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 3.500 US-Dollar auslösen. Preise jenseits der 3.500 US-Dollar würden die Fortsetzung der Rekordjagd schließlich einläuten. Mit Blick auf die Unterseite gilt unverändert: Unter die 3.150 US-Dollar sollte es nun nicht mehr gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Sowohl unter fundamentalen als auch unter charttechnischen Aspekten mehren sich die Anzeichen, die für ein baldiges Ende der Goldpreiskonsolidierung sprechen. Den anstehenden US-Preisdaten kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu. Kommt es in den nächsten Tagen zum ultimativen Befreiungsschlag für Gold? Die 4.000 US-Dollar bleiben angesichts der aktuellen Gemengelage das übergeordnete Preisziel für Gold.

Aber nicht nur am Goldmarkt wird den Preisdaten entgegengefiebert. Auch Dax, S&P 500 und nicht zuletzt der zinssensible Nasdaq 100 werden auf den Prüfstand kommen. Mit stärkeren Bewegungen muss insgesamt gerechnet werden.

Die Quartalsberichtssaison hat auch im Edelmetallsektor ihren Höhepunkt überschritten. Von den Großen der Branche haben bereits Newmont, Kinross Gold und Agnico Eagle Mines veröffentlicht. Die Nummer 2 des Goldsektors - Barrick Mining – wird am morgigen Montag (11. August) nachziehen und über das 2. Quartal 2025 berichten. In der Vergangenheit wussten die Kanadier nicht immer zu überzeugen. Entsprechend angespannt sieht man der aktuellen Veröffentlichung entgegen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

