Öl-Brand und Toter in russischer Region nach Drohnenangriff

SARATOW (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind laut Behörden in Saratow an der Wolga ein Mensch getötet und mehrere weitere Bewohner verletzt worden. Trümmer abgeschossener Drohnen hätten mehrere Wohnblöcke beschädigt, teilte Gouverneur Roman Bussargin bei Telegram mit. Es gebe einen Toten, mehrere Bewohner hätten medizinische Hilfe gebraucht, sagte er. Er berichtete auch von Schäden in einem Betrieb, nannte aber keine Details.

In lokalen sozialen Netzwerken kursierten nicht überprüfbare Aufnahmen von einem Großbrand. Ukrainische Medien berichteten, dass ein ölverarbeitender Betrieb das Ziel der Drohnenschläge gewesen und getroffen worden sei. Saratow erlebt immer wieder ukrainische Drohnenangriffe. Gouverneur Bussargin sicherte den betroffenen Bewohnern Hilfe zu.