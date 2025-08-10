    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    Medizintechniker aus dem SDAX

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eckert & Ziegler-Aktie mit Vollbremsung: Große Hoffnungen für die Krebstherapie

    Innerhalb eines Jahres hat sich die Aktie des Spezialisten für Nuklearmedizin fast verdoppelt. Nach den jüngsten Zahlen folgt der Rücksetzer.

    Medizintechniker aus dem SDAX - Eckert & Ziegler-Aktie mit Vollbremsung: Große Hoffnungen für die Krebstherapie
    Foto: Lexmouth - Eckert & Ziegler

    Der Berliner Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat trotz der Herausforderungen durch eine Cyberattacke im Februar und seine Jahresziele weitgehend eingeholt. Nach einer Bestätigung der Prognose für 2025 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigen.

    Eigentlich also eine gute Ausgangslage für den Nuklearmedizin-Spezialisten. Nach den Quartalszahlen am Freitag setzte dennoch aber erst einmal eine kräftige Konsolidierung ein. Die Aktie verlor zum Wochenschluss mehr als 9 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eckert&Ziegler!
    Long
    55,69€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,58€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In der Corona-Pandemie hatte die Aktie sich fast verfünffacht und notierte zeitweise bei über 120 Euro. Es folgte wie bei vielen hochgelobten Pandemie-Papieren der Absturz auf unter 30 Euro. Seit dem vergangenen Jahr geht es jedoch langsam aber sicher wieder aufwärts. Im Juli erreichte die Aktie ein Jahreshoch bei knapp 70 Euro.

    Eckert & Ziegler

    -9,09 %
    -1,14 %
    -1,97 %
    +10,10 %
    +76,84 %
    +63,90 %
    +69,37 %
    +1.183,29 %
    +1.508,07 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970

    Als einer der weltweit größten Hersteller von radioaktiven Komponenten und Isotopen für medizinische Anwendungen spielt Eckert & Ziegler eine wichtige Rolle auf dem wachsenden Markt der Krebstherapie. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Berlin, ist im SDAX und TecDAX gelistet, und unterhält Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien. Zu den Kunden zählen internationale Medizingerätehersteller, Kliniken und Industrieunternehmen.

    Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 148,8 Millionen Euro, was einem Plus von mehr als zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Den größten Anteil daran hat weiterhin das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen. Der bereinigte operative Gewinn stieg um rund 9 Prozent auf 35,4 Millionen Euro. Auch der Nettogewinn konnte auf 21,4 Millionen Euro gesteigert werden, was einem Anstieg von rund 20 Prozent entspricht.

    Derzeit raten 4 von 6 Analysten zum Kauf der Aktie. Es werden weiter solide Geschäfte für die kommenden Jahre und ein attraktives Gewinnwachstum je Aktie erwartet. Für 2025 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von ca. 2,32 Euro (+45,9 Prozent gegenüber Vorjahr) und steigen für die Folgejahre weiter. 

    Mit dem KGV von 26 ist Eckert & Ziegler ähnlich bewertet wie GE Healthcare und deutlich günstiger als SDAX-Konkurrent Drägerwerk (33).

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,95, was eine Steigerung von +5,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Medizintechniker aus dem SDAX Eckert & Ziegler-Aktie mit Vollbremsung: Große Hoffnungen für die Krebstherapie Innerhalb eines Jahres hat sich die Aktie des Spezialisten für Nuklearmedizin fast verdoppelt. Nach den jüngsten Zahlen folgt der Rücksetzer.