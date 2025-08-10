Eckert & Ziegler-Aktie mit Vollbremsung: Große Hoffnungen für die Krebstherapie

Eigentlich also eine gute Ausgangslage für den Nuklearmedizin-Spezialisten. Nach den Quartalszahlen am Freitag setzte dennoch aber erst einmal eine kräftige Konsolidierung ein. Die Aktie verlor zum Wochenschluss mehr als 9 Prozent.

Der Berliner Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat trotz der Herausforderungen durch eine Cyberattacke im Februar und seine Jahresziele weitgehend eingeholt. Nach einer Bestätigung der Prognose für 2025 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigen.

In der Corona-Pandemie hatte die Aktie sich fast verfünffacht und notierte zeitweise bei über 120 Euro. Es folgte wie bei vielen hochgelobten Pandemie-Papieren der Absturz auf unter 30 Euro. Seit dem vergangenen Jahr geht es jedoch langsam aber sicher wieder aufwärts. Im Juli erreichte die Aktie ein Jahreshoch bei knapp 70 Euro.

Als einer der weltweit größten Hersteller von radioaktiven Komponenten und Isotopen für medizinische Anwendungen spielt Eckert & Ziegler eine wichtige Rolle auf dem wachsenden Markt der Krebstherapie. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Berlin, ist im SDAX und TecDAX gelistet, und unterhält Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien. Zu den Kunden zählen internationale Medizingerätehersteller, Kliniken und Industrieunternehmen.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 148,8 Millionen Euro, was einem Plus von mehr als zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Den größten Anteil daran hat weiterhin das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen. Der bereinigte operative Gewinn stieg um rund 9 Prozent auf 35,4 Millionen Euro. Auch der Nettogewinn konnte auf 21,4 Millionen Euro gesteigert werden, was einem Anstieg von rund 20 Prozent entspricht.

Derzeit raten 4 von 6 Analysten zum Kauf der Aktie. Es werden weiter solide Geschäfte für die kommenden Jahre und ein attraktives Gewinnwachstum je Aktie erwartet. Für 2025 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von ca. 2,32 Euro (+45,9 Prozent gegenüber Vorjahr) und steigen für die Folgejahre weiter.

Mit dem KGV von 26 ist Eckert & Ziegler ähnlich bewertet wie GE Healthcare und deutlich günstiger als SDAX-Konkurrent Drägerwerk (33).

