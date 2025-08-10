    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 32/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 04.08.25 bis 10.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Aurinia Pharmaceuticals
    		2 3,47 Mio.$ 300,00 Tsd. Stk.
    adidas AG
    		1 330,90 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.
    Rheinmetall Aktiengesellschaft
    		1 300,51 Tsd. 180 Stk.
    SFC Energy AG
    		4 129,82 Tsd. 7,80 Tsd. Stk.
    Elbstein AG
    		1 98,92 Tsd. 53,47 Tsd. Stk.
    Evonik Industries AG
    		1 98,88 Tsd. 6,00 Tsd. Stk.
    U.C.A. Aktiengesellschaft
    		1 82,50 Tsd. 3,00 Tsd. Stk.
    Nordex SE
    		1 65,25 Tsd. 2,92 Tsd. Stk.
    Basler Aktiengesellschaft
    		1 61,70 Tsd. 5,00 Tsd. Stk.
    Orchestra BioMed Holdings
    		1 55,00 Tsd.$ 20,00 Tsd. Stk.
    Symrise AG
    		1 40,77 Tsd. 507 Stk.
    German American Bancorp
    		1 33,47 Tsd.$ 882 Stk.
    Stabilus SE
    		1 21,90 Tsd. 1.000 Stk.
    Tronox Holdings
    		1 19,92 Tsd.$ 6,00 Tsd. Stk.
    Norwood Financial Corporation
    		1 14,61 Tsd.$ 600 Stk.
    Elbstein AG
    		1 12,40 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.
    First United
    		3 8,75 Tsd.$ 271 Stk.
    NanoRepro AG
    		1 7,92 Tsd. 5,01 Tsd. Stk.
    MidWestOne Financial Group
    		1 5,37 Tsd.$ 200 Stk.
    Riverview Bancorp
    		1 4,82 Tsd.$ 1.000 Stk.
    Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
    		1 4,28 Tsd. 250 Stk.
    sino Aktiengesellschaft
    		1 2,88 Tsd. 27 Stk.
    Old Second Bancorp
    		1 415,25$ 25 Stk.

    Insiderverkäufe vom 04.08.25 bis 10.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    NVIDIA
    		3 21,84 Mio.$ 122,64 Tsd. Stk.
    T-Mobile US
    		1 16,71 Mio.$ 69,84 Tsd. Stk.
    Roblox Registered (A)
    		1 8,54 Mio.$ 66,00 Tsd. Stk.
    C3.ai Registered (A)
    		1 7,65 Mio.$ 336,00 Tsd. Stk.
    Robinhood Markets Registered (A)
    		1 2,61 Mio.$ 25,00 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 1,70 Mio.$ 400,04 Tsd. Stk.
    Unity Software
    		1 1,66 Mio.$ 50,00 Tsd. Stk.
    Paysign
    		5 1,13 Mio.$ 159,60 Tsd. Stk.
    Piper Sandler Companies
    		1 1,12 Mio.$ 3,54 Tsd. Stk.
    Hayward Holdings
    		1 924,92 Tsd.$ 60,57 Tsd. Stk.
    TTM Technologies
    		1 670,20 Tsd.$ 15,00 Tsd. Stk.
    Pegasystems
    		1 648,64 Tsd.$ 11,15 Tsd. Stk.
    Symbotic Registered (A)
    		1 348,76 Tsd.$ 6,29 Tsd. Stk.
    Coupang Registered (A)
    		1 339,57 Tsd.$ 11,65 Tsd. Stk.
    Roku Registered (A)
    		1 285,77 Tsd.$ 3,36 Tsd. Stk.
    Lindblad Expeditions Holdings
    		1 98,75 Tsd.$ 7,57 Tsd. Stk.
    U.C.A. Aktiengesellschaft
    		1 82,50 Tsd. 3,00 Tsd. Stk.
    Fennec Pharmaceuticals
    		1 80,90 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    aap Implantate AG
    		1 24,37 Tsd. 15,42 Tsd. Stk.
    Four Corners Property Trust
    		1 20,00 Tsd.$ 778 Stk.
    Peoples Bancorp of North Carolina
    		1 16,81 Tsd.$ 600 Stk.
    sino Aktiengesellschaft
    		1 2,85 Tsd. 27 Stk.
    Garrett Motion
    		1 2,60 Tsd.$ 200 Stk.
    Sera Prognostics Registered (A)
    		1 562,50$ 225 Stk.




