Meta unter Druck
Bis zu 10.000 Euro DSGVO-Schadensersatz wegen Meta Pixel möglich
Urteil vom 4. Juli 2025 (Az. 05 O 2351/23) hat das Landgericht Leipzig Meta
Platforms Ireland zu 5000 Euro Schadensersatz verurteilt. Grund ist der Einsatz
von Meta Business Tools wie dem Meta Pixel auf Drittwebseiten - ohne wirksame
Einwilligung der Betroffenen. Mit Hilfe des Tools wird das Suchverhalten der
Nutzer registriert. Nach einem aktuellen Bericht der Stiftung Warentest vom 31.
Juli 2025 liegen bereits rund 500 Urteile gegen Meta vor - mit
Entschädigungssummen von bis zu 10.000 Euro. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll &
Sauer spricht von einem Meilenstein im digitalen Verbraucherschutz und bietet
eine kostenlose Ersteinschätzung im Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stol
l-kollegen.de/news-urteile/it-recht/meta-unter-druck-bis-zu-10000-euro-dsgvo-sch
adensersatz-wegen-meta-pixel-moeglich#paragraph--id--21537) an. Anwälte von Dr.
Stoll & Sauer führen aktuell die Sammelklage gegen Meta zum Facebook-Datenleck.
Meta Pixel und Conversion API erfassen massenhaft persönliche Daten
Webseiten wie spiegel.de, shop-apotheke.de oder bahn.de im Hintergrund von Meta
getrackt werden. Möglich wird das durch das Meta Pixel - ein Tracking-Code, den
Webseitenbetreiber einbinden können. Er sorgt dafür, dass beim Seitenaufruf
Daten wie IP-Adresse, Browser-Infos, Klickverhalten und Gesundheitsinteressen an
Meta übermittelt werden - oft ohne Zustimmung und selbst dann, wenn Nutzer nicht
bei Facebook oder Instagram eingeloggt sind.
Noch undurchsichtiger ist die Meta Conversion API: Diese überträgt
Tracking-Daten direkt vom Webserver der Seite zu Meta - für Nutzer ist das weder
erkennbar- noch können sie es technisch unterbinden. Nach Einschätzung von
Stiftung Warentest reicht die Datensammlung bis tief in die Intimsphäre. Die
Verarbeitung sei laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ohne Einwilligung
rechtswidrig.
Urteil zu Meta-Pixel: Gefühl der Überwachung reicht für 5000 Euro
Im Fall vor dem LG Leipzig hatte ein Nutzer festgestellt, dass seine
personenbezogenen Daten über Drittseiten an Meta übermittelt wurden. Der Nutzer
war dabei nicht bei einer der Meta-Plattformen eingeloggt - seine bloße Präsenz
auf mit Meta Business Tools ausgestatteten Seiten reichte aus. Das Gericht
bewertete dies als Verstoß gegen die DSGVO, insbesondere gegen Artikel 6
(fehlende Rechtsgrundlage) und Artikel 82 (Schadensersatz).
Besonders deutlich: Das Gericht sprach dem Kläger 5000 Euro Schadensersatz zu,
obwohl kein materieller Schaden nachgewiesen wurde. Es genügte das Gefühl des
Kontrollverlusts über die eigenen Daten und der Eindruck permanenter
