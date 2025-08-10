    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta unter Druck

    Bis zu 10.000 Euro DSGVO-Schadensersatz wegen Meta Pixel möglich

    Lahr (ots) - Der US-Konzern Meta ist ins Visier deutscher Gerichte geraten: Mit
    Urteil vom 4. Juli 2025 (Az. 05 O 2351/23) hat das Landgericht Leipzig Meta
    Platforms Ireland zu 5000 Euro Schadensersatz verurteilt. Grund ist der Einsatz
    von Meta Business Tools wie dem Meta Pixel auf Drittwebseiten - ohne wirksame
    Einwilligung der Betroffenen. Mit Hilfe des Tools wird das Suchverhalten der
    Nutzer registriert. Nach einem aktuellen Bericht der Stiftung Warentest vom 31.
    Juli 2025 liegen bereits rund 500 Urteile gegen Meta vor - mit
    Entschädigungssummen von bis zu 10.000 Euro. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll &
    Sauer spricht von einem Meilenstein im digitalen Verbraucherschutz und bietet
    eine kostenlose Ersteinschätzung im Meta-Pixel-Online-Check (https://www.dr-stol
    l-kollegen.de/news-urteile/it-recht/meta-unter-druck-bis-zu-10000-euro-dsgvo-sch
    adensersatz-wegen-meta-pixel-moeglich#paragraph--id--21537) an. Anwälte von Dr.
    Stoll & Sauer führen aktuell die Sammelklage gegen Meta zum Facebook-Datenleck.

    Meta Pixel und Conversion API erfassen massenhaft persönliche Daten

    Viele Internetnutzer wissen nicht, dass sie beim Besuch völlig alltäglicher
    Webseiten wie spiegel.de, shop-apotheke.de oder bahn.de im Hintergrund von Meta
    getrackt werden. Möglich wird das durch das Meta Pixel - ein Tracking-Code, den
    Webseitenbetreiber einbinden können. Er sorgt dafür, dass beim Seitenaufruf
    Daten wie IP-Adresse, Browser-Infos, Klickverhalten und Gesundheitsinteressen an
    Meta übermittelt werden - oft ohne Zustimmung und selbst dann, wenn Nutzer nicht
    bei Facebook oder Instagram eingeloggt sind.

    Noch undurchsichtiger ist die Meta Conversion API: Diese überträgt
    Tracking-Daten direkt vom Webserver der Seite zu Meta - für Nutzer ist das weder
    erkennbar- noch können sie es technisch unterbinden. Nach Einschätzung von
    Stiftung Warentest reicht die Datensammlung bis tief in die Intimsphäre. Die
    Verarbeitung sei laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ohne Einwilligung
    rechtswidrig.

    Urteil zu Meta-Pixel: Gefühl der Überwachung reicht für 5000 Euro

    Im Fall vor dem LG Leipzig hatte ein Nutzer festgestellt, dass seine
    personenbezogenen Daten über Drittseiten an Meta übermittelt wurden. Der Nutzer
    war dabei nicht bei einer der Meta-Plattformen eingeloggt - seine bloße Präsenz
    auf mit Meta Business Tools ausgestatteten Seiten reichte aus. Das Gericht
    bewertete dies als Verstoß gegen die DSGVO, insbesondere gegen Artikel 6
    (fehlende Rechtsgrundlage) und Artikel 82 (Schadensersatz).

    Besonders deutlich: Das Gericht sprach dem Kläger 5000 Euro Schadensersatz zu,
    obwohl kein materieller Schaden nachgewiesen wurde. Es genügte das Gefühl des
    Kontrollverlusts über die eigenen Daten und der Eindruck permanenter
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
