    Geyers Marktkommentar

    DAX – Vorschriftsmäßig an die Unterstützung und zurück

    Die Marktteilnehmer gewöhnen sich offenbar an das Hin und Her bzgl. der Zollpolitik. Trotzdem dürften die Verhandlungen um und in den aktuellen Krisengebieten für weitere Unruhe an den Märkten sorgen.

    Der DAX hat vorschriftsmäßig bis zur Unterstützungszone korrigiert und ist von dort aus wieder nach oben gelaufen. Dabei hat er an der Unterstützungszone einen zusammengesetzten Hammer hinterlassen. Auch wenn es zuvor keinen richtigen Abwärtstrend gegeben hat, kann hier doch von einer Trendwende innerhalb von zwei Tagen gesprochen werden. Am Freitag wurde ein klassischer Doji hinterlassen. Diese Formation, bei der Eröffnungs- und Schlusskurse auf nahezu einem Niveau liegen, deuten immer auf Unsicherheit bei den Marktteilnehmern hin. Dies ist nicht gleichbedeutend mit einer Trendwende, sollte aber zur Vorsicht mahnen. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren geben aktuell keine Hinweise. Ein freundlicher Wochenauftakt ist zwar möglich, ein Ausbruch über die Widerstandszone sollte zunächst aber noch nicht erwartet werden.

    Dow Jones – im Niemandsland auf hohem Niveau

     

    Die aktuelle Zone könnte man als Niemandsland auf hohem Niveau bezeichnen. Nach dem erfolgreichen Test der Unterstützungszone, die mit einer Hammerformation erreicht wurde, konnte sich der große alte Index wieder nach oben bewegen. Der Widerstand wurde dabei noch nicht erreicht. Die Kaufsignale, die sich zuletzt bei den Indikatoren gebildet hatten, dürften weitgehend abgearbeitet sein. Auch die Divergenz beim CCI sollte kaum noch Auswirkungen haben. Der US-Leitindex dürfte auch in der kommenden Woche die Zone zwischen rund 43.000 und 45.000 Punkten ausloten. Ein Ausbruch nach oben oder unten ist nur zu erwarten, wenn es besondere Ereignisse zu feiern oder zu beklagen gibt. An die Zolldiskussion scheinen sich die Marktteilnehmer jedenfalls inzwischen gewöhnt zu haben.

    Gold – nähert sich wieder der Widerstandszone

     

    Die Krisenwährung Nummer 1 hält sich weiterhin auf hohem Niveau. Die wenig aussagekräftige Aufwärtstrendlinie konnte zuletzt zurückerobert werden, was aber keine besondere Bedeutung haben sollte. Die Widerstandszone bei ca. 3.400 USD kommt wieder in Reichweite und könnte in der kommenden Woche erneut angegriffen werden. Ein Ausbruch nach oben steht somit wieder auf der Agenda der Marktteilnehmer. Die Indikatoren stehen nur zum Teil vor Verkaufssignalen, weshalb diese nicht überbewertet werden sollten.

    Öl – drückt nach unten, wird aber von den Indikatoren noch gebremst

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Nach dem missglückten Ausbruchsversuch ist Öl wieder auf dem Weg nach unten. Das letzte Tief von Ende Juni wurde am Freitag knapp unterschritten. Die Kerze, die am Freitag hinterlassen wurde, ist zwar kein Doij, mit dem langen Docht, dem langen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper, strahlt diese aber ebenfalls eine gewisse Unsicherheit der Marktteilnehmer aus. Die vor Kaufsignalen stehenden Indikatoren könnten für ein Abbremsen der aktuellen Abwärtsbewegung sorgen. Ob es zu einer nachhaltigen Trendwende kommt, ist aber eher fraglich. Die Volatilität bei Öl dürfte, nicht zuletzt wegen der Ereignisse im Nahen Osten, hoch bleiben.

    Bitcoin/USD – Widerstandszone erneut erreicht

    Es hat nicht viel Kraft der Marktteilnehmer gebraucht, um den Bitcoin wieder in die alte Seitwärtsrange zu ziehen. Die Unterstützung von Seiten der Indikatoren sollte inzwischen ausgelaufen sein. Für die kommende Woche stellt sich die Frage, ob die Widerstandszone weiter ausgelotet wird, oder ob es einen Ausbruch nach oben gibt. Da die ersten Indikatoren bereits wieder vor Verkaufssignalen stehen, dürfte ein Ausbruch kurzfristig schwerfallen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Autor
    Christoph Geyer
    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

