Top-Artikel der Kalenderwoche 32/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Altria, BAT, Imperial Brands – die Liste dividendenstarker Tabakhersteller ist lang. Diese dänische Dividendenperle hat jedoch noch kaum jemand auf dem Schirm.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems hat von der US-Armee einen weiteren Großauftrag erhalten. Die Aktie steigt.

Rheinmetall hat mit seinen Q2-Zahlen enttäuscht, die Aktie ging mit einem dicken Minus aus dem Handel. Analysten sehen nun Chancen auf mehr – und einen geeigneten Einstiegszeitpunkt.

Der Immobilieninvestitionsfonds (REIT) und Monatszahler Realty Income hat erneut ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Die Dividende dürfte weiter steigen.

Novo Nordisk meldet zwar Rekordumsätze mit Wegovy, doch Prognosesenkungen, US-Konkurrenz und Nachahmer setzen den Dänen zu. Seit Juni 2024 sind über 400 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verpufft.

Der Hersteller von Hygieneartikeln und Papierprodukten Kimberly-Clark überzeugt durch sein sicheres Geschäftsmodell und eine beeindruckende Dividendenhistorie.

Die Bank of America hat ihre Gewinnerwartungen für MP Materials deutlich angehoben, nachdem das Unternehmen kürzlich eine wegweisende Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen hat.

Ripple und die SEC haben ihren epischen Rechtsstreit beendet – und XRP zog mit einem Plus von 11 Prozent auf 3,34 US-Dollar davon. Der Weg für einen Spot-ETF scheint jetzt frei.

Bank of America sieht in Generac enormes Wachstumspotenzial und traut der Aktie einen deutlichen Kursanstieg von über 20 Prozent zu.