Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential

Am 7. August 2025 gab man die Ergebnisse seiner ersten Preliminary Economic Assessment (PEA) – also eine wirtschaftliche Einschätzung - für die Barani‑ und Gourbassi‑Lagerstätten im SMSZ‑Projekt in Mali bekannt.

Das Management von DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) hat sein Versprechen gehalten und die PEA zum SMSZ-Projekt in Mali pünktlich vorgelegt.

Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Meilenstein, da nun Risiko aus der Aktie herausgenommen wird, und man gegenüber möglichen Joint-Venture Partnern oder größeren Rohstoffunternehmen glaubwürdiger und mit fundamental untermauerten wirtschaftlichen Zahlen auftreten kann.



Eckdaten aus der PEA:

Die PEA beschreibt eine langfristige open-pit Mine (Tagebau) mit einer Laufzeit von über 17 Jahren

Bei einem angenommenen Goldpreis von USD 2.500/oz ergeben sich:

Ein nach Steuern berechneter Nettobarwert (NPV abgezinst mit 10 %) in Höhe von 24 Mio. USD Eine interne Rendite (IRR) von 34 % Eine Amortisierungsdauer von rund 3,25 Jahren Eine Planungskapitalinvestition (CAPEX) von 15 Mio. USD und 9 Mio. USD an Erhaltungskapital während der Produktion All‑In Sustaining Costs (AISC) von durchschnittlich 1.352 USD / Unze Jährliche Produktion von durchschnittlich etwa 5.500 Unzen Gold , kumulierte Produktion über 17 Jahre: 97.600 Unzen Gold

Bei einem höheren Goldpreis von gegenwärtig 3.366 USD/Unze steigt der NPV auf 54 Mio. USD und die IRR auf sehr hohe 64 %, bei einer verkürzten Amortisierungsdauer von 2,5 Jahren



Die Nachricht im Original finden Sie hier: https://www.newsfilecorp.com/release/261501/

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, erklärte: "Wir freuen uns sehr, einen so überzeugenden Abbauplan vorlegen zu können. Da weniger als 10 % der Goldressourcen des SMSZ-Projekts in diese Studie einflossen, besteht ein enormes Potenzial, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern und den Betrieb im Laufe der Zeit erheblich auszubauen. Wir haben bewusst eine Abbaulösung entwickelt, die aus verarbeitungstechnischer Sicht sowohl modular als auch flexibel ist und uns im weiteren Verlauf maximale operative Optionen bietet. Der Schwerpunkt wird weiterhin auf der Exploration im SMSZ-Projekt liegen, insbesondere auf Goldzonen und -prospekten in der Nähe der ersten Abbaustätten Barani und Gourbassi. Darüber hinaus erlaubt die Genehmigung für die Kleinmine Barani East eine Erzverarbeitung von bis zu 36 Kilotonnen pro Monat. Das bedeutet, dass wir die Produktion gegenüber dem aktuellen PEA-Plan von 18 Kilotonnen pro Monat verdoppeln können. Angesichts der zahlreichen Brownfield-Explorationsziele in unmittelbarer Nähe der Startgrube Barani ist das Management der Ansicht, dass eine erhebliche Ausweitung dieses Betriebs im Laufe der Zeit sehr wahrscheinlich ist."

Einschätzung



Positiv hervorzuheben ist:

Wirtschaftliche Attraktivität durch solide NPV/IRR‑Werte – insbesondere bei einem moderat hohen Goldpreis – kombiniert mit kurzen Payback‑Zeiten

Stufenweise Infrastruktur‑Nutzung: Eine modulare Anlage, die zuerst in Barani und später in Gourbassi eingesetzt wird, was Kapital effizient nutzt

Ausbaufähigkeit: Laut CEO Jared Scharf sind nur etwa 10 % der verfügbaren Ressourcen in der aktuellen PEA berücksichtigt – Potenzial zur Erweiterung besteht

Zu berücksichtigen ist folgendes:

Frühstudie: Eine PEA baut auch auf unsicheren Inferred Resources auf – keine endgültige Aussage über Wirtschaftlichkeit (noch kein Reservestatus)

Risiken: Der Erfolg hängt wie bei allen Rohstoffunternehmen auch stark vom Goldpreis, Finanzierung, regulatorischen Umständen und realen Bergbaubedingungen ab

Fazit

Insgesamt ist die Nachricht als ermutigend einzustufen: Die PEA zeigt ein potenziell profitables Goldprojekt mit attraktiven Kennzahlen und guten Expansionsmöglichkeiten. Dennoch bleibt es ein früher Projektstatus – eine genauere Machbarkeitsstudie (z. B. Feasibility Study) und erste umsetzbare Ergebnisse sind wichtige nächste Schritte.

Gemäß der PEA wird das SMSZ-Projekt voraussichtlich einen gesamten freien Cashflow nach Steuern in Höhe von 71 Mio. USD generieren, was einem Durchschnitt von etwa 4,1 Mio. USD pro Jahr über die 17,4-jährige Lebensdauer der Mine entspricht. Der Cashflow ist über die gesamte Projektlaufzeit hinweg im Allgemeinen stabil, wobei während der Übergangsphase zwischen dem Abbau in Barani und Gourbassi ein leichter Rückgang zu erwarten ist. Dies spiegelt die geplante Verlagerung und Inbetriebnahme der modularen Verarbeitungsanlage wider und ist bereits im Gesamtzeitplan und in den Finanzdaten berücksichtigt.



Quelle: Desert Gold / Cashflow (nach Steuern) über die Lebensdauer der Minen Barani und Gourbassi

Das SMSZ-Projekt weist eine starke Hebelwirkung auf den Goldpreis auf. Im Basisszenario von 2.500 US-Dollar pro Unze erzielt das Projekt einen Nachsteuer-NPV (10 %) von 24 Mio. USD und eine Nachsteuer-IRR von 34 %.



Bei einem höheren Goldpreis von 3.000 US-Dollar pro Unze steigt der Nettogegenwartswert nach Steuern auf 41 Mio. USD bei einer IRR von 51 %. Diese Sensitivitäten dienen nur zur Veranschaulichung und gehen davon aus, dass alle anderen Parameter konstant bleiben.



Bei einem noch höheren Goldpreis von gegenwärtig 3.366 USD/Unze steigt der NPV auf 54 Mio. USD und die IRR auf sehr hohe 64 %, bei einer verkürzten Amortisierungsdauer von 2,5 Jahren gegenüber 3,25 Jahren im Basis-Szenario.

Quelle: Desert Gold / Querschnittsansicht von Barani East mit Hervorhebung des PEA-Grubenentwurfs sowie der Mineralressourcengrube

Nächste Schritte

Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit potenziellen Partnern, um die Finanzierung für den möglichst baldigen Baubeginn in Barani East sicherzustellen. Das Unternehmen evaluiert derzeit eine Reihe von Finanzierungsoptionen und hofft, dem Markt in naher Zukunft wesentliche Informationen zu diesem Thema zur Verfügung stellen zu können. Bestimmte Vorarbeiten für den Abbau haben am Standort Barani bereits begonnen, darunter die Fertigstellung des Sicherheitszauns um die Startgrube in Barani East.

Weitere geotechnische Arbeiten in der Grube Barani East werden in Betracht gezogen, da das Management der Ansicht ist, dass sich eine Möglichkeit zur weiteren Optimierung des Grubenentwurfs bietet, mit dem vorrangigen Ziel, die Grube (pit shell) zu vertiefen und das Abraumverhältnis gegenüber dem bestehenden PEA-Modell zu verringern.

Für die Barani Small Mine Permit und die Lagerstätten Gourbassi West/West North werden neue Bohrprogramme konzipiert, um die Ausdehnung entlang starker Streichrichtungen und in die Tiefe bekannter Goldzonen zu untersuchen, mit dem Ziel, die bestehenden Goldzonen zu erweitern und neue Goldzonen in den Minenplan aufzunehmen.

Die BASICS und HIGHLIGHTS von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)

✅ Rund 45% aller Aktien sind lt. Angaben des Unternehmens in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!

✅ Mit der geplanten Akquisition in der Elfenbeinküste wird das Unternehmen zu einem regionalen Akteur in Westafrika

✅ Eine PEA zum SMSZ-Projekt wurde soeben (August 2025) vorgelegt

✅ Aktuelle sehr niedrige Bewertung von unter 15 USD/oz Gold, während Übernahmen in diesem Goldgebiet seit dem Jahr 2012 bei im Schnitt mit 73 USD/oz stattgefunden haben

✅ Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien

✅ Zu den Projektnachbarn zählen u.a. Barrick Mining, Endeavour Mining, B2 Gold, und Allied Gold Corp.

✅ Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird



MAJORS WIE BARRICK, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die Liegenschaft von Desert Gold in Mali liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Mining) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.

Quelle: Desert Gold Ventures

Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Mining (Market Cap: 55 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 6,5 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 1,8 Milliarden. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 17 Mio. CAD.

Weitere Informationen über Desert Gold Ventures finden Sie auf der Website: www.desertgold.ca

