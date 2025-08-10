Großbrand in Südfrankreich in weiten Teilen gelöscht

RIBAUTE (dpa-AFX) - Die Feuerwehr hat den größten Flächenbrand seit Jahrzehnten in Frankreich in weiten Teilen gelöscht. Die Arbeiten im Süden des Landes halten aber an. Etliche Einsatzkräfte bleiben weiterhin vor Ort, um das Feuer vollständig zum Erliegen zu bringen, wie es von der örtlichen Präfektur am Abend hieß.

Der Brand, der am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Ribaute in Okzitanien ausgebrochen war, hatte sich auf 16.000 Hektar ausgebreitet. Eine Frau war bei dem Feuer gestorben, 25 Menschen wurden verletzt.