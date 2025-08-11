Dieser DAX-Wert ist einfach viel zu billig!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Henkel VZ

Seit dem Jahresauftakt hat der deutsche Leitindex DAX mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen und ist dabei von einem Hoch zum nächsten geeilt. In den vergangenen Wochen hat die Dynamik zwar etwas nachgelassen, die von vielen Anlegerinnen und Anleger befürchtete Sommerkorrektur, August und September sind statistisch betrachtet die schlechtesten Börsenmonate, hat sich bislang jedoch nicht eingestellt.

Vom Auftrieb am Gesamtmarkt konnten die Vorzüge des Klebstoffherstellers und Konsumgüterkonzerns Henkel nicht profitieren. Mit einem Minus von über 17 Prozent in diesem Jahr nehmen die Anteile einen Platz in der unteren Tabellenhälfte ein. Hierfür sind einerseits die anhaltende Industriekrise und andererseits zurückhaltende Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich, die angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten häufiger zu Eigen- und Handelsmarken greifen und auf den Kauf hochpreisiger Produkte wie Persil-Waschmittel, Schwarzkopf-Haarpflege und Pritt-Kleber verzichten.

Dazu kommt, das defensive Basiswerte in den vergangenen Monaten kaum gefragt waren: Investoren stürzten sich vor allem auf Wachstums- und Technologiewerte, angeführt von der KI-Branche. Hier sind die Bewertung inzwischen aber so hoch, dass eine Sektorrotation immer wahrscheinlicher wird. Dann dürfte die Stunde von werthaltigen Aktien wie der von Henkel schlagen! Zumal diese aktuell äußerst günstig zu haben ist und auch der Chart erste Entspannungssignale liefert.

Henkel VZ Chartsignale

Absturz nach Bärenflagge: Der Aufwärtstrend der vergangenen drei Jahre wurde nach unten verlassen, was für eine Bärenflagge und neue Kursverluste sorgte.

Der Aufwärtstrend der vergangenen drei Jahre wurde nach unten verlassen, was für eine Bärenflagge und neue Kursverluste sorgte. Bodenbildungsversuch: Aktuell bemühen sich die Käuferinnen und Käufer darum, einen neuen Boden zu finden. 65,00 Euro sind hierfür vielversprechend.

Aktuell bemühen sich die Käuferinnen und Käufer darum, einen neuen Boden zu finden. 65,00 Euro sind hierfür vielversprechend. Prozyklisches Kaufsignal: Die Henkel-Vorzüge konnten die 50-Tage-Linie zurückerobern. Damit ist ein erstes, prozyklisches Kaufsignal gelungen.

Die Henkel-Vorzüge konnten die 50-Tage-Linie zurückerobern. Damit ist ein erstes, prozyklisches Kaufsignal gelungen. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren ist es zu bullishen Divergenzen gekommen. Das befürwortet mittelfristige eine Trendwende der Aktie.

So günstig könnte die Aktie bald nicht mehr sein

Trotz des konjunkturell schwierigen Umfeldes schlugen sich die Henkel-Vorzüge in den vergangenen dreieinhalb Jahren achtbar. Nach einer Beinahe-Halbierung setzte ein vielversprechender Erholungstrend ein, der die Aktie bis knapp unter die Marke von 90,00 Euro führte. Die Zollpanik setzte diesem Aufwärtstrend ein rasches Ende und Henkel fiel aus dem Trendkanal heraus, womit dieser als Bärenflagge zu interpretieren ist. Neue Mehrjahrestiefs konnten bislang jedoch effektiv durch den Bodenbildungsversuch zwischen 65,00 und 70,00 Euro verhindert werden.

Die Chancen darauf, dass es mit den Anteilen jetzt wieder bergauf geht, stehen trotz des angeschlagenen Charts recht gut. Dafür gibt es eine ganze Reihe von technischen, aber auch fundamentalen Gründen.

Bullishe Divergenzen könnten Trendwende einleiten

Der Erfolg des aktuellen Bodenbildungsversuchs beruht aus technischer Perspektive im Wesentlichen auf einer deutlichen Verbesserung des Trendstärkeindikators MACD, der die Erholung der Aktie in den vergangenen Jahren begleitet hatte, und dem jetzt gemeinsam mit den Anteilen ein höheres Tief gelungen ist, was den Erholungstrend trotz des scharfen Einbruchs in der ersten Jahreshälfte bestätigt.

Dazu kommen bullishe Divergenzen sowohl im MACD als auch im Relative-Stärke-Index (RSI), der trotz eines weiteren Jahrestiefs Mitte Juni ein gegenüber dem April höheres Tief ausbilden konnte. Solche Diskrepanzen zwischen Kursentwicklung und Entwicklung der technischen Indikatoren sind häufig die Vorboten von Trendwendebewegungen.

Die Entspannungs- und Kaufsignale mehren sich

Im MACD ist es außerdem zu einem ersten Entspannungssignal gekommen. Zwar notiert dieser noch ein gutes Stück unterhalb der Nulllinie, was einen mittelfristigen Abwärtstrend anzeigt, doch er hat sich inzwischen über seine Signallinie verbessert. Das zeigt, dass der Abwärtstrend zunehmend an Dynamik verliert. Solche Crossings genügen oft schon für erste Kurssteigerungen.

Diese könnten schon rasch an Fahrt aufnehmen, denn mit der Rückeroberung der 50-Tage-Linie gelang den Käuferinnen und Käufer ein erstes prozyklisches Kaufsignal. Schon in den kommenden Tagen könnte außerdem der Horizontalwiderstand bei 70,00 Euro geknackt werden. In diesem Fall wäre der Weg bis etwa 75,00 Euro frei, wo die 200-Tage-Linie und damit die langfristige Trendlinie warten würde.

Neue Verkaufssignale würden sich hingegen erst unterhalb des Unterstützungsbereiches um 65,00 Euro einstellen. Gegen dieses Szenario spricht jedoch der RSI, der sich inzwischen in den Bereich technischer Stärke vorgeschoben hat. Ein weiteres Argument gegen niedrigere Kurse liefert außerdem die Unternehmensbewertung.

Stabile Ertragslage sorgt für günstige Bewertung

In den vergangenen fünf Jahren ist das Unternehmen insbesondere beim Umsatz zwar kaum gewachsen, die Ertragslage blieb jedoch zufriedenstellend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Henkel bei einem Umsatz von 21,6 Milliarden Euro einen Nettogewinn in Höhe von 2,0 Milliarden Euro erwirtschaftet. Für 2025 wird mit 2,08 Milliarden Euro ein geringfügig höherer Ertrag erwartet – trotz rückläufiger Erlöse.

Dadurch ergibt sich ein von Analystinnen und Analysten geschätztes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8. Das liegt deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 21,3 sowie dem Branchendurchschnitt. Auch bei anderen Bewertungskennziffern überzeugt die Aktie. So signalisiert die Cashflow-Rendite von 7,6 Prozent hohe Mittelzuflüsse.

Hoher Cashflow überzeugt, Kursziel lässt Raum nach oben

Die konnte das Unternehmen in den vergangenen Jahren zum konsequenten Schuldenabbau nutzen. Die Nettoverbindlichkeiten belaufen sich auf lediglich 845 Millionen Euro. Gleichzeitig konnte der Konzern an seiner Dividende festhalten und diese trotz des schwierigen Marktumfeldes geringfügig steigern. Gegenwärtig beträgt die Dividendenrendite knapp 3,0 Prozent, die zur attraktiven Bewertung hinzukommt.

Analystinnen und Analysten sind bezüglich der weiteren Kursentwicklung vorsichtig optimistisch. Bei insgesamt 16 Empfehlungen überwiegen mit 11 Nennungen die Empfehlungen zum Halten, nichtsdestotrotz wird der faire Wert der Aktie im Mittel auf 80,61 Euro veranschlagt, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 16,0 Prozent gegenüber dem Stand vom Freitagabend impliziert. Das könnte im Rahmen einer Sektorrotation von Growth- in Value-Werte rasch abgerufen werden.

Henkel VZ auf einen Blick

ISIN: DE0006048432

DE0006048432 Börsenwert: 27,32 Milliarden Euro

27,32 Milliarden Euro Dividendenrendite: 3,0 Prozent

3,0 Prozent KGVe 2025: 13,8

13,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 70,16EUR auf Tradegate (11. August 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.