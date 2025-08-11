Rheinmetall & Hensoldt enttäuschen! Die echten GEWINNER des RÜSTUNGSBOOMS Alzchem und Almonty! Rheinmetall und Hensoldt haben mit ihren Quartalszahlen Börsianer enttäuscht. Wachstum, Profitabilität und insbesondere der Auftragseingang hinken den hohen Erwartungen hinterher. Sind die Unternehmen aus der zweiten Reihe vielleicht die wahren …



