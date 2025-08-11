Wirtschaft
Google gegen Deepseek-Sperre
Foto: Google-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Google will die chinesische KI-App Deepseek nicht aus dem App-Store in Deutschland entfernen. Das berichtet der Fachdienst "Tagesspiegel Background" (Montagsausgabe).
Die Berliner Datenschutzbeauftragte Meike Kamp hatte die App Ende Juni als "rechtswidrigen Inhalt" gemeldet und entsprechende Schritte gefordert. "Google hat uns informiert, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Maßnahmen ergreifen werden", sagte eine Sprecherin der Datenschutzbeauftragten. "Derzeit prüfen wir die Antwort und unsere rechtlichen Möglichkeiten." Apple habe bislang nicht inhaltlich geantwortet. Auch dort ist die App weiter verfügbar.
Für die Berliner Datenschutzbeauftragte ist die Übermittlung von Nutzerdaten durch Deepseek nach China rechtswidrig und verstößt gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Deepseek habe nicht überzeugend nachweisen können, dass Daten deutscher Nutzer ausreichend geschützt seien.
Nach eigenen Angaben verarbeitet der Dienst umfangreiche personenbezogene Daten, darunter alle Texteingaben, Chatverläufe und hochgeladene Dateien sowie Informationen zum Standort, den benutzten Geräten und Netzwerken. Diese werden auf Servern in China gespeichert.
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Sal-Paradise schrieb 24.07.25, 16:13
Neben der Cloud, die nach wie vor prächtiges Wachstum generiert (+30%), gefällt mir die Entwicklung von YouTube besonders gut, da sich hier langfristig ein weiteres Standbein entwickelt, welches die Diversifizierung von Alphabet weiter vorantreiben wird:
Streaming-Rangliste_2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724160635-youtube-ranking.jpg
YouTube jetzt auf Platz_1 was Beliebtheit aka Zuschauer angeht, was ich auch persönlich bestätigen kann. Meine Tochter, ihre ganzen Kumpelinen und ich selbst schauen seit Jahren immer mehr YouTube (natürlich habe ich ein Premium-Abo wegen nerviger Werbung), da hier der Content immer breiter und qualitativ hochwertiger wird, auch wenn es andererseits natürlich auch immer mehr Fake-Kanäle gibt, von deren Inhalten man nachgerade krank wird, sollte man deren miesen Content konsumieren. Aber selbst dieser grauenhaft Schrott spült ja täglich, stündlich, ja minütlich Geld in die Kasse, da natürlich auch hier Werbung läuft, die für laufende Einnahmen sorgt.
YouTube-Ads
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724161604-youtube-adds.jpg
Chaecka schrieb 24.07.25, 13:49
28 Mrd. USD Gewinn in 3 Monaten. Das ist unfassbar!
Hier drückt gar nichts.
Ein Glück habe ich in den letzten Wochen aufgestockt. Das tröstet mich über andere Fehlgriffe (z.B. Verkauf GE Vernova, Kauf UNH) hinweg.
Sal-Paradise schrieb 24.07.25, 08:21
Googles Werbegeschäft startet gut in die KI-Ära
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) -Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst rasant weiter, während der Internet-Konzern seine Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz umgestaltet. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 71,34 Milliarden Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. KI beeinflusse alle Teile des Geschäfts positiv, betonte Google US02079K1079-Chef Sundar Pichai am Mittwoch nach US-Börsenschluss.
Werbung bei Google erwirtschaftet nach wie vor den Großteil der Erlöse des Mutterkonzerns Alphabet US02079K3059. Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit sinkt in vielen Fällen der Anreiz, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdient aber Google das Geld - und Unternehmen, die Werbung bei dem Internet-Konzern schalten, bekommen so Nutzer auf ihre Websites.
Quelle: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/googles-werbegesch%C3%A4ft-startet-gut-ki-202242097.html
